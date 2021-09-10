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Gümüşhane’de göçük Daha önce boşaltılan evin bir kısmı büyük bir gürültüyle yıkıldı

İHA

Gümüşhane’de göçük Daha önce boşaltılan evin bir kısmı büyük bir gürültüyle yıkıldı

Gümüşhane’de apartman yapmak için boşaltılan alanda göçük meydana geldi. İstinat duvarının bir kısmı ve kimsenin yaşamadığı evin bir kısmı inşaat alanına yıkıldı.
Olay, akşam saatlerinde Hasanbey Mahallesi Karanfil Sokak'ta meydana geldi. Apartman yapmak için açılan alanda akşam saatlerinde büyük bir gürültüyle göçük meydana geldi. İstinat duvarı ve yıkılma tehlikesi nedeniyle daha önce boşaltılan Kemal Akçay’a ait gecekondunun bir kısmı göçükte yıkılarak inşaat sahasına dolarken, hem inşatta çalışan işçi olmaması hem de evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi. Emniyet güçleri alanın etrafına güvenlik şeritleri çekerek tedbir alırken, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile belediye ekipleri alanda çalışma yaptı. Yaralı olabileceği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi fakat ihbarın asılsız çıktığı anlaşıldı.
Olaya tanık olan Muteber Akçay, yıkılma anında binanın yakınında olduğunu ve son anda geri gittiğini söyledi.

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