Gümüşhane'de heyelanda tek katlı ev kısmen çöktü



Uğur AYDINSinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'de, inşaat alanında meydana heyelanda daha önce tedbir amacıyla boşaltılan tek katlı bir ev kısmen çöktü.

Hasanbey Mahallesi Karanfil Sokak üzerinde inşaat alanında akşam saatlerinde heyelan meydana geldi. Bu sırada Kemal Akçay'a ait bir ev kısmen çöktü. Evin diğer yarısı yamaçta askıda kaldı. Evin, sahibi tarafından daha önce heyelan tehlikesine karşı tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi. Polis ekipleri alana güvenlik amaçlı şerit çekerken, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü ile belediye ekipleri de tespit çalışması gerçekleştirdi. DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Uğur AYDINSinan UÇAR

2021-09-10 21:11:22



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