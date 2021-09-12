Ayı bahçeye girip, fasulyeleri yedi; o anlar kamerada



Uğur AYDIN/TORUL (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE´nin Torul ilçesinde köye inen ayının, bir evin demir çitlerini aşıp girdiği bahçedeki fasulyeleri yediği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İlçenin yüksek kesimlerindeki doğal yaşam alanında aç kalıp Zigana köyüne inerek yiyecek arayan ayı, Mehtap Yılmaz Özgün´e ait evin bahçesine girdi. Bahçede ekili fasulyelere dadanıp zarar veren ayının görüntüleri, evin güvenlik kameralarına yansıdı. Evi çevreleyen demir çitlere tırmanıp, bahçeye giren ayının, yiyecek aradığı, fasulyelerden yediği ve bir süre sonra da gözden kaybolduğu yer alıyor.

Görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan Mehtap Yılmaz Özgün, ayının çevreye zarar vermediğini ve durumdan hiç şikayetçi olmadığını belirterek, "Etrafı kontrol ettiğimizde fasulyelerin zarar gördüğünü gördük. Neler olduğunu öğrenmek için güvenlik kamerasına bakınca ayının bahçemize girdiğini anladık. Çevreye bir zarar vermedi, sadece fasulyeleri yemiş. Davetsiz misafirimizden şikayetçi değiliz" dedi.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Uğur AYDIN-Sinan UÇAR

2021-09-12 15:43:09



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