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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hem doğada yürüdüler hem geçmişe yolculuk yaptılar

İHA

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular Bayburt ilinde Avrupa'da yılın müzesi seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesinin de olduğu Beşpınar köyünde doğa yürüyüşü düzenledi.

Hem doğada yürüdüler hem geçmişe yolculuk yaptılar

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular Bayburt ilinde Avrupa’da yılın müzesi seçilen Kenan Yavuz Etnografya Müzesinin de olduğu Beşpınar köyünde doğa yürüyüşü düzenledi.
Gümüşhane ve Bayburt’tan toplam 21 sporcunun katıldığı etkinlikte araçla Demirözü barajına oradan da Avrupa Müze Forumu’nun her yıl düzenlediği yarışmada da bu yıl ‘Avrupa’da Yılın Müzesi’ seçilerek ‘2021 Stiletto Ödülü’ alan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’ne ulaşan sporcular burada müze sahibi Kenan Yavuz tarafından bilgilendirildi.
Yaklaşık 2 saat boyunca rehber eşliğinde Bayburt’un Demirözü ilçesine bağlı Beşpınar köyünde müzeyi gezerek geçmişe yolculuk yapan sporcular daha sonra müzeden 9 kilometrelik mesafedeki Beşpınar yaylasına doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Yürüyüşün ardından tekrar müzeye dönerek burada harman şenliğine katılan GÜDAK üyesi sporcular bol bol fotoğraf ve video çektikten sonra kente geri döndü.
Etkinlik sorumlusu ve GÜDAK yönetim kurulu üyesi Selami Karaaslan, Gümüşhane ve Bayburt’un etle tırnak gibi birbirinden ayrılmadığını, GÜDAK olarak zaman zaman komşu şehirleri Bayburt’ta etkinlikler düzenlediklerini belirterek, “GÜDAK olarak Bayburt’ta bugüne kadar çok sayıda etkinlik ve zirve tırmanışı gerçekleştirdik. Demirkapı zirvesi ve Çımağıl mağarası, Aydıntepe, Baksı müzesi gibi birçok bölgesine program yapmıştık. Bugün de bölgemiz için çok önemli olan ve geçmişi unutmamamız adına yaşayan bir müze olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesini ziyaret ettik” dedi.
Yıllarca özel sektörde üst düzey yöneticilik yaptıktan sonra doğduğu köy olan Bayburt’un Beşpınar (Loru) köyüne dönerek 15 bin metrekare alan üzerinde kurduğu müzesinde geçmiş dönemlerdeki köy hayatının tüm unsurlarını müzesinde yeniden canlandırıp yaşatan Kenan Yavuz’a hem bu yatırımı hem de misafirperverliği için teşekkür eden Karaaslan, müzeyi “Gerçekten görülmesi gereken yerlerden birisi” sözleriyle değerlendirdi.

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