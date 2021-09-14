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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane'de Ahilik Haftası kutlandı

İHA

Gümüşhane'de Ahilik Haftası kutlandı

Gümüşhane'de 34.Ahilik Haftası kutlama programı kapsamında yılın ahisi, yılın kalfası ve yılın çırağına düzenlenen törenle belgeleri verildi.
Valilik toplantı salonunda düzenlenen törende Gümüşhane'de yılın ahisi seçilen Mustafa Öztürkçü'ye, yılın kalfası seçilen Recep Erden'e ve yılın çırağı seçilen Muhammer Andiç'e Vali Vekili Mustafa Pala, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Ticaret İl Müdürü Mürsel Yaşar, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beyler Kara, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay tarafından belgeleri teslim edildi, Covid19 tedbirleri nedeniyle önceki yıllarda yapılan kaftan giydirme töreni yapılmadı.
Oda başkanlarının ve esnafların katıldığı programda konuşan Gümüşhane Vali Vekili Mustafa Pala, ahilik kültürünün yaşatılması için hem devletin hem esnafın elinden geleni yaptığını belirterek, “Ahilik kültürünün özünde dürüstlük, eli açıklık ve mesleğinin hakkını vererek çalışma düsturları yatar. Bizde bu kültürün yaşatılması için bize düşen görev neyse her türlü desteği veriyoruz. Ben hem gençlerimize hem yılların esnaflarına ahilik kültürü üzerine yolundan devam etmelerini öneriyorum” dedi.
Gümüşhane’de yılın ahisi seçilen ve törene çocuklarıyla katılan 64 yaşındaki terzi Mustafa Öztürkçü ise 1969 yılından beri terzilik mesleğini icra ettiğini belirterek, “O günden beri kesintisiz mesleğimi yapıyorum. Meslek hayatımın 12 yılını Van'da, 29 yılını ise Gümüşhane'de geçirdim. Gümüşhane halkının sevgi ve saygısını ömrüm boyunca unutamam. Başta Valim, Belediye Başkanım, birlik başkanım ve tüm oda başkanlarımızın huzurunda Gümüşhane halkına teşekkür ve minnetlerimi sunuyorum” diye konuştu.
Yılın ahisi, kalfası ve çırağına ödüllerinin verilmesinin ardından Gümüşhane'de yıllardır esnaflık yapan esnaf ve sanatkarlardan Harun Yaşar, Mehmet Genç, Şerafettin Alemdar, Halim Saran ve Rıfat Çilenk, genç girişimciler Mustafa Köprülü, Eda Çubukçu, Muhammer Tayyip Karabulut'a plaket, Ahi Evran Yılı nedeniyle düzenlenen "Ahi Evran ve Ahilik Haftası" temalı "Yardımlaşma ve adil paylaşım" konulu resim yarışmasının il birincisi olan Zigana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Ubeyd Aslan'a hediyesi takdim edildi.

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