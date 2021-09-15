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Koronavirüsten ölen Duygu ebe, bebeğini kucağına almayı hayal ediyormuş

DHA

Koronavirüsten ölen Duygu ebe, bebeğini kucağına almayı hayal ediyormuş


Uğur AYDINSinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE Devlet Hastanesi'nde görevli sağlıkçılar, 8 aylık hamileyken koronavirüse yakalanan ve bebeği sezaryenle alındıktan sonra yaşamını yitiren meslektaşları ebe Duygu Ömrüuzun'un (34) acısını yaşıyor. Hemşire Sinem Yılmaz, "Her insanın bir hayali vardır; onun da bebeğini kucağına almak, tek hayaliydi" dedi.
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde ebe olarak çalışan Duygu Ömrüuzun, doğumuna 3 hafta kala fenalaşıp Ankara'da Şehir Hastanesi'ne gitti. Covid-19 şüphesiyle hastaneye yatırılan Ömrüuzun'un test sonucu pozitif çıktı. Tedaviye alındığı hastanede sağlık durumu ağırlaşınca entübe edilen Ömrüuzun'un sezaryenle alınıp, hayata tutunan bebeği ise kuvöze konuldu. Tüm müdahalelere rağmen 10 Eylül'de hayatını kaybeden Ömrüuzun, memleketi Eskişehir'in Günyüzü ilçesinde toprağa verildi.
Gümüşhane Devlet Hastanesi'nde görevli sağlıkçılar, koronavirüse yenik düşen meslektaşları ebe Duygu Ömrüuzun'un acısını yaşıyor. Ömrüuzun'un bebeğini kucağına almayı çok istediğini anlatan mesai arkadaşları, kendisinden geri kalan yastığını, görev yaptığı servisin başköşesinde saklıyor.
'SAMİMİ ARKADAŞIMIZDI'
Duygu Ömrüuzun´un mesai arkadaşı, Kadın Doğum Servisi Sorumlu Hemşiresi Sinem Yılmaz, "Duygu ile bir dönem beraber çalıştık. Bu zaman zarfında zaten Covid sürecinde de yine birlikteydik. Kendisi güzel, samimi, iyi bir arkadaşımızdı. Onu kaybetmenin acısını yaşadık. Hepimiz ekip olarak bir aile gibiydik. Kendisi hamilelik süreci geçiriyordu. Her insanın bir hayali vardır; onun da bebeğini kucağına almak, tek hayaliydi. Çok üzüldük. En son görüşmemizde buraya çocuğu kucağında gelmek istediğini söylüyordu" diye konuştu.
Hemşire Yasemin Şahinöz ise "Duygu´dan bize kalan tek hatıra bu yastık. Duygu, çok güler yüzlü, çok sempatik bir arkadaşımızdı. Hiçbir zaman Duygu´nun böyle bir şeyle karşılaşacağını düşünmedik. Hep beraber bebeğini kucağına almasını hayal ediyorduk. Ondan geri kalan yastığı hatıra olarak odamızda duruyor" dedi.
'ÇOK ÜZÜLDÜK'
Gümüşhane İl Sağlık Müdürü Necip Yemenici de "Maalesef meslektaşımızı koronavirüs nedeniyle kaybettik. Kendi hamileyken idari izine ayrılıp gittiği ailesinin yanında koronavirüse yakalandı. Yoğun bakım ve entübe süreci gelişiyor. Bebeği sezaryenle alındı. Bebeğinin durumunun iyi olduğunu öğrendik. Sağlık camiası olarak çok üzüldük. Covid hastalığına maalesef bir şehit daha vermiş olduk. Bu hastalık yaşlı, genç, sağlık personeli dinlemiyor. Bu bizim için bir travma oldu, kendisine Allah´tan rahmet diliyorum. İnşallah çocukları sağlıklı uzun ömürler sürer" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Uğur AYDIN-Sinan UÇAR
2021-09-15 10:57:03

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