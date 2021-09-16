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Gümüşhane’de bilim şenliği başladı Şenlikte minik çocuklar aileleriyle bilim dünyasına giriş yapıyor

İHA

Gümüşhane’de bilim şenliği başladı Şenlikte minik çocuklar aileleriyle bilim dünyasına giriş yapıyor

Gümüşhane’de TÜBİTAK 4007 kapsamında ilk kez düzenlenen ve 3 gün sürecek olan “Ailemle Bilim YolculuğumBilim Şenliği” başladı.
Gümüşhane’de ilk olma özelliği taşıyan şenlikte fen bilimleri, sosyal bilimler, bilişim, robotik ve yazılım, sanat, sağlık bilimleri, zeka oyunları ve STEM alanlarında etkinlikler düzenlenecek.
Sema Doğan Yaşam Alanında gerçekleştirilen şenlikte 390 etkinlik, 85 atölye, 1 sergi ve 5 panel gerçekleştirilecek, 45 atölye lideri, 3 panelist ve 46 rehber görev alacak.
Vali Yardımcısı Mustafa Pala, Belediye Başkan Vekili Özcan Ulutaş ve davetlilerin katılığı açılış töreninde konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci, herkesin konuşmaya başladığı ilk andan itibaren merak ve öğrenme dürtüsü ile hayata sorular sorarak başladığını belirterek, bu sorulara muhatap olan ilk kişilerin de annebabalar olduğunu söyledi.
Bu projeyle bilimin yalnızca kitap sayfaları, laboratuvar duvarları arasında değil hayatın içinde olduğunu göstermek istediklerini kaydeden Sünnetci, “Bilim Şenliğiyle bilimin sadece kendilerine ‘bilim insanı’ dediğimiz insanlara değil yediden yetmişe herkese hitap ettiğini, sıcak yuvamızda annebabaçocuklar olarak evimizi de birer bilim atölyesi gibi düşünebileceğimizi göreceğiz. Tüm proje ekibine ve projemizi her aşamasında destekleyen proje paydaşlarımıza teşekkür ediyor, şenliğimizin tüm öğrenci öğretmen, aileler ve ilimiz için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Proje koordinatörü Hülya Yaşar ise eğitimin başlangıç noktası ailedir ilkesinden yola çıkarak hazırladıkları projenin amaca ulaştığını görmekten büyük onur duyduklarını belirterek, "Bu şenlikte çocuklarımızda ortaya çıkacak bilime karşı merak duygusu gelişerek büyüyecek ve yeni adımlar atılacaktır. Geleceğin bilim insanlarının bizim çocuklarımız arasından çıkacağından umutluyuz. Hem katılımcılara hem projemize destek olanlara hem de proje ekibimize çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
Konuşmaların ardından açılış kurdelesinin kesilmesiyle başlayan programda Vali Yardımcısı Mustafa Pala ve beraberindeki heyet tüm masaları tek tek gezerek hem çocuklarla hem de öğretmenleriyle görüştü.

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