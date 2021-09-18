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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanlığına Metin Aslan seçildi

İHA

Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanlığına Metin Aslan seçildi

Türkiye’nin son bölge barosu olan GümüşhaneBayburt Bölge Barosu’nun son genel kurulu yapıldı. Pandemi nedeniyle bir yıl geciken tek listeli genel kurulda yeni baro başkanı Av. Metin Aslan oldu.
Baroya ait Mahmut Oltan Sungurlu Sosyal Tesislerindeki Av.Murat Öztekin Çok Amaçlı Salonda gerçekleştirilen 26.olağan genel kurula hem Gümüşhane hem de Bayburt’ta görev yapan avukatlar katıldı.
Genel kurulda konuşan mevcut Baro Başkanı Av.Serkan Pekmezci, genel kurulun baro üyeleri ile Gümüşhane ve Bayburt şehirlerine hayırlı olması temennilerinde bulunarak, “Biz her ne kadar Gümüşhane’den fiziken ayrılsak da kalbimiz ve elimizden gelen herşeyle Gümüşhane barosunun yanında olmaya ve birlikte hareket etmeye çalışacağız. Görev sürem boyunca verdiğiniz katkılar için hepinize teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin” dedi.
Kayıtlı 115 avukatın bulunduğu GümüşhaneBayburt Bölge Barosunun son genel kurulunda gündemde yer alan 20182021 döneminde baroya katılan ve ayrılanlar, denetleme kurulu raporlarının görüşülmesi, yönetim kurulunun ibrası, yeni döneme ait bütçenin görüşülmesi ve karara bağlanması, baro giriş keseneği ve yıllık aidatların belirlenmesi, baro iç yönetmeliğinin görüşülmesi, baroya ait asgari ücret tarifesinin belirlenmesi, mesleki sorunlar üzerine görüşme, dilek ve temenniler maddelerini görüşülmesinin ardından seçimlere geçildi.
Divan başkanlığını Av.Akın Demir'in yaptığı kongrede tek aday olan Av.Metin Aslan, listesini divan heyetine sunduktan sonra yaptığı konuşmada "Bir yıl önce yapılması gereken genel kurul pandemi süreci nedeniyle bugüne sarktı. Bugün yaptığımız genel kurulun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bütün sorunlarımızın çözülmesi ve tartışılması gereken yerin burası olduğunu düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
1974 yılında kurulan Gümüşhane Barosu’nun 1989 yılında Bayburt’un Gümüşhane’den ayrılarak il olmasıyla birleşerek GümüşhaneBayburt Bölge Barosu olarak o günden bugüne hizmet vermesinin ardından yapılan son kanuni düzenlemeyle çoklu baro sistemine geçilmesiyle birlikte ülkenin son bölge barosu olan GümüşhaneBayburt Bölge Barosu son kongresini gerçekleştirdikten sonra ayrılacak.
Türkiye’de barosu bulunmayan tek il olan Bayburt’ta avukatların bir araya gelerek Bayburt Barosunu kurmasıyla birlikte tarihe karışacak olan GümüşhaneBayburt Bölge Barosunun yerine Gümüşhane Barosu görevine devam edecek.

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