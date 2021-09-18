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Gümüşhane’de Dünya Temizlik Gününde 2 saatte 50 torba dolusu çöp topladılar

İHA

Gümüşhane’de Dünya Temizlik Gününde 2 saatte 50 torba dolusu çöp topladılar

Gümüşhane’de sivil toplum örgütleri 18 Eylül Dünya Temizlik Günü nedeniyle çöp toplama etkinliği düzenledi. Çevreciler çöp topladıkları alanda gördükleri manzara karşısında “İnsanlığımdan utandım” dediler.
18 Eylül Dünya temizlik Günü nedeniyle Let’s Do It! Hareketinin öncülüğünde 180 ülkede ve Türkiye’de eşzamanlı olarak gerçekleştirilen etkinlik Gümüşhane’de Let’s Do It! Gümüşhane temsilciliği, Yeşilay, TEMA Vakfı, Gümüşhane Gençlik Merkezi ve Gümüşhane Belediyesi işbirliğinde çöp körlüğünü yenmek ve farkındalık oluşturmak için düzenledi.
Süleymaniye mahallesi çıkışında özellikle akşam saatlerinde alkoliklerin mekanı olan alanda gerçekleştirilen ve yaklaşık 35 kişinin katıldığı etkinlikte gönüllü çevreciler yaklaşık 2 saatte 50 torba dolusu çoğunluğu plastik ve cam atık olan çöp topladı.
2008’de Estonya’da başlayan dünyanın en büyük sivil çöp toplama hareketi Let’s Do It! Gümüşhane temsilcisi Selami Öktem, Yeşilay, TEMA Vakfı, Gümüşhane Gençlik Merkezi, Gümüşhane Belediyesiyle hep birlikte bir farkındalık hareketi oluşturmaya çalışacaklarını söyledi.

“Gümüşhane’de bir farkındalık oluşturmaya, çöp körlüğünü yenmeye çalışacağız”
Aynı anda yaklaşık 180 ülke ile Türkiye'de de bu etkinliğin gerçekleştirildiğini kaydeden Öktem, “Etkinliğimiz Türkiye'deki 81 ilde aynı anda aynı günde yapılıyor. Bugün tüm Türkiye ile bir temizlik hareketi gerçekleştireceğiz. Bizler bugün Süleymaniye Mahallesi'nde Gümüşhane’de bir farkındalık oluşturmaya, çöp körlüğünü yenmeye çalışacağız. Gördüğünüz bu alanda çok çöp var. Ancak genelde insanlar geçerken yolda gördükçe buna alışıp burada zaten bu çöpler var algısı oluşuyor. Biz buradan başlayıp şehrin merkezine doğru yürüyerek topladığımız çöplerle tertemiz bir doğa bırakmak istiyoruz” dedi.

“Etrafta gereğinden çok çok fazla bir çöp yığını gördüm”
Gençlik Merkezi gönüllülerinden Beyza Küçüköner ise “Süleymaniye Mahallesi'nde arkadaşlarımla beraber çöpleri topladık. Aslında bizim olan çöplerimizi topladık. İnsanların bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Etrafta gereğinden çok fazla bir çöp yığını gördüm. Tabi bunu yaparken mutlu olduk ama bir yönden de üzüldük. Çünkü insanların bu denli etrafa çöp yaymaları gerçekten üzücü. Bize ve hayvanlara gerçekten çok ciddi zararları olan bir şey. Bu yüzden kesinlikle buna son vermemiz gerektiğini düşünüyorum” diye konuştu.

“Kesinlikle umursanması gereken ve dikkat etmemiz gereken bir konu”
Çöpleri doğaya atmanın bir cezası olması gerektiğini düşündüğünü ifade eden Küçüköner, “Çünkü bunun bir cezası olmadığı zaman insanların buna karşı bir tepkisi olmuyor ya da yeteri kadar bilinçli olmadığımız için etrafa arkadaş çevremden de biliyorum çok fazla çöp atan görüyorum. Söylesem bile çok umursamadıkları görüyorum. Ama kesinlikle umursanması gereken ve dikkat etmemiz gereken bir konu” şeklinde konuştu.

“İnsanlığımızdan utanacağımız bir yerdeyiz”
TEMA Vakfı Gümüşhane Merkez İlçe Temsilcisi Demet Bayraktar da düzenlenen etkinlikte STK’lar ve Belediye olarak bir arada olduklarını belirterek “Gördüklerimiz karşısında yani her zaman görüyoruz ama bugün daha da hayret içerisinde kaldık. Sayamayacağım kadar çöp poşeti var aklınıza gelebilecek her türlü çöp burada vardı. Yani sadece dağda taşta bulunan şeylerden bahsetmiyorum, insanlığımızdan utanacağımız bir yerdeyiz. Bunu herkes bilmeli” ifadelerini kullandı.
TEMA Vakfı olarak böyle bir kampanyaları olduğunu dile getiren Bayraktar, “2 ay süreli kampanyamızda ormanlarımızın çevresinde, yol kenarlarında cam kırıkları, atıklarla ilgili kampanya başlattık. TEMA Vakfı olarak doğa ve çevreyle ilgili her zaman her kampanyaya destekte bulunuyoruz. Doğa bizim dünya bizim, temiz bir çevre istiyoruz” dedi.

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