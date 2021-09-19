Gümüşhane’de Gaziler Günü kutlandı

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Gümüşhane’de 19 Eylül Gaziler Günü düzenlenen törenlerle kutlandı.

Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen ilk törende Vali Kamuran Taşbilek, Belediye Başkanı Ercan Çimen ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği İl Temsilcisi Celil Tanguroğlu gazi ve şehit aileleriyle anıta çelenk sundu.

Hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sonlanan anıt önündeki törenin ardından Belediye Başkanı Ercan Çimen, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, Gümüşhane Şehit Yakınlarına ve Gazilerine Yardım Derneği ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği ile şehit aileleri ve gazilerden oluşan heyet Vali Kamuran Taşbilek'i makamında ziyaret etti.

Vefat eden gaziler ve şehitler için Kemaliye Camiinde İl Müftülüğü tarafından mevlid okutulan program kapsamında son olarak Gümüşhane Belediyesi tarafından Sema Doğan Yaşam Alanında Gaziler Günü nedeniyle yemek verildi.

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