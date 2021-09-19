TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 2 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 0

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 2 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 0

İHA

TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 2 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 0

TFF 3. Lig 3. Grup'un 3. hafta mücadelesinde Gümüşhanespor, konuk ettiği Karbel Karaköprü Belediyespor’u 20 mağlup etti.

Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Abdurrahman Haymana xx, Mehmet Mithat Levent xx, Recep Gündüz xx
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Burak Koyuncu xx, Sertan İrkilmez xx (Yusuf Yağmur dk. 86 ?), Rıdvan Okuş xx, Murat Torun xx (Oktay Pop dk. 46 xx), Umut Arslan xx (Yusuf Kerçin dk. 75 xx), Abdurrahman İlkyaz xx (Tekin Adar dk. 90 ?), Abdullah Kasap xx, Ünal Altıntaş xx (Mehmet Ali Can dk. 46 xx), Sancar Yıldırım xx, Raif Gündoğdu xx
Karbel Karaköprü Belediyespor: Erşen Çilingir xx, Fikret Sevilgen xx, Doğucan Diker xx, Halil Yılmaz xx (Batuhan Türk dk. 69 xx), Emre Aydın xx (Barış Şen dk. 69 xx), Umut Dilek xx, Emre Karadağ xx, Abdurrahman Ayhanoğlu xx, Ahmet Mümin Papaker xx (Fahri Utku Öçalmaz dk. 89 ?), Fevzi Özkan xx, Emre Yıldırım xx
Goller: Burak Koyuncu (dk. 10), Abdurrahman İlkyaz (dk. 90+5) (Gümüşhanespor)
Sarı Kartlar: Ünal Altıntaş, Rıdvan Okuş, Abdurrahman İlkyaz, Raif Gündoğdu Gümüşhanespor), Emre Yıldırım, Abdurrahman Ayhanoğlu, Fevzi Özkan (Karbel Karaköprü Belediyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de Gaziler Günü kutlandı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de Gaziler Günü kutlandı
Gümüşhane’de Dünya Temizlik Gününde 2 saatte 50 torba dolusu çöp topladılar
YEREL HABERLER Gümüşhane’de Dünya Temizlik Gününde 2 saatte 50 torba ...
Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanlığına Metin Aslan seçildi
YEREL HABERLER Gümüşhane-Bayburt Bölge Barosu Başkanlığına Metin ...
AK Partili eski Milletvekili Temel Yılmaz Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
YEREL HABERLER AK Partili eski Milletvekili Temel Yılmaz Covid-19 ...
Ailesinden gizli başladığı 'gülle atma'da madalyaları topluyor
YEREL HABERLER Ailesinden gizli başladığı 'gülle atma'da madalyaları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.