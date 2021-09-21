25 yıllık emekle oluşturulan eserler Gümüşhane’de sergileniyor Gümüşhane’de “Cihad-ül Ekber Danişmendiler ve Bir zamanlar Selçuklu” sergisi açıldı

Gümüşhane'de Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) tarafından hazırlanan “Cihadül Ekber Danişmendiler ve Bir zamanlar Selçuklu” sergisi açıldı.

Selçuklular ve Danişmendiler dönemine ait başlıklar, kitre heykeller ve dönemi anlatan menkıbe tasviri yağlı boya tablolarının yer aldığı sergi Gümüşhane Kültür Merkezi fuaye alanında açıldı.

Beş gün boyunca ücretsiz olarak vatandaşların ve öğrencilerin ziyaretine açılan sergi Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Müzeler Genel Müdürlüğü ve Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) işbirliğiyle gerçekleştiriliyor.

Sergi açılışını gerçekleştiren Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, burada yaptığı konuşmada “Bu sergide çok değerli eserleri sizlerle beraber gezme ve bilgi alma imkanımız olacak. Bu serginin açılışında, ilimize gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Açılış töreninin ardından sergideki tüm eserleri tek tek davetlilere anlatan Geleneksel Anadolu Kültür ve Sanat Atölyeleri Akademisi (GAKSA) yönetim kurulu başkanı Işın Fırat ise sergideki heykellerin, kostümlerin, menkıbe tasviri tabloların bir özgeçmişi, ve yaşanmışlıkları olduğunu belirterek, “Özellikle mülki amirlerimizden 5 günlük sürede buraya öğrencilerin gelmesini gönülden istirham ediyoruz. Sultanlar, hanım sultanlar, kadın alimlerin, ulemaların yer aldığı, el işlemesi kumaşlar ve heykellerde el işlemeleri ve karakteristik olarak gördüğümüz eserlerin yer aldığı sergimiz 25 yıllık bir emeğin eseri. Bizim 7 kişilik akademisyen bilim kurulumuz var. Yanlış bilgi vermemek adına onlarla çalışarak 25 yıl öncesinden bu çalışmalara başladık. Bu koleksiyon 25 yılın ürünlerinin size sunulduğu bir koleksiyondur” diye konuştu.

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