2 bin metrede 29 santimetre uzunluğunda fasulye yetişti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

2 bin metrede 29 santimetre uzunluğunda fasulye yetişti

İHA

2 bin metrede 29 santimetre uzunluğunda fasulye yetişti

Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Cebeli köyünün bin 904 metre rakımlı Çiçekli mahallesinde yetiştirilen 29 santimetre uzunluğundaki fasulyeler şaşkınlığa sebep oldu.
Uzun yıllardan beri köyde ikamet eden Akbulut ailesi yine ilçeye bağlı Altınpınar köyündeki bir arkadaşlarından aldıkları fasulye tohumunu bahar aylarında denizden oldukça yüksek olan mahallelerindeki bahçelerine ekti.
Yalnızca hayvan gübresi kullanarak ekip büyüttüğü fasulyeleri hasat etmeye giden aile bireyleri devasa ürünler veren fasulyeleri görünce şaşkınlığını gizleyemedi.
Aile bireylerinden Mustafa Akbulut, bu yıl ilk defa ektikleri tohumun devasa fasulyeler vermesinin şaşkınlığını yaşadıklarını belirterek, “Biz köyümüzde fasulye yetiştiriyoruz. Kendimize yetecek kadar hem yemeklik hem turşuluk hem de kuru fasulye üretimi yapıyoruz. Bu yıl eşim Altınpınar köyündeki arkadaşından bu tohumu aldı. Bu cins fasulyeyi bu yıl ilk defa ektik. Geçtiğimiz günlerde kontrol etmek için bahçeye gittiğimizde devasa boyutlarını görünce çok şaşırdık. Fasulyenin taneleri de çok iri oldu. Bu büyüklükte fasulyeyi alçak köylerde gördük ama ilk defa bu kadar yüksek rakımdaki mahallemizde de olduğunu gördüm” dedi.
Topladığı en büyük fasulyeyi metre yardımıyla ölçtüğünü dile getiren Akbulut, “Topladığımız fasulyelerin en büyüğünün fotoğrafını sosyal medya hesaplarımdan paylaştığımda bazı arkadaşlarım metreyle ölçmemi istedi. Bende hemen arkadaşlarımın talebini yerine getirdim ve ölçtüğümde 29 santimetrelik boyu olduğunu belirledim. Bu fasulyenin turşusunun olmadığını öğrenince de yemek yapıp ailecek afiyetle yedik. Seneye aynı tohumlardan yine ekeceğiz” diye konuştu.
Gümüşhane’nin plakasının da 29 olması nedeniyle paylaşılan 29 santimetre uzunluğundaki fasulye fotoğrafı sosyal medyada da ilgi gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’de İtfaiye teşkilatının kuruluşu kutlanıyor
YEREL HABERLER Gümüşhane’de İtfaiye teşkilatının kuruluşu kutlanıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.