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Gümüşhane´de öğrencilere aşı kartı ile haftada 2 kez PCR testi zorunluluğu

DHA

Gümüşhane´de öğrencilere aşı kartı ile haftada 2 kez PCR testi zorunluluğu


Sinan UÇARUğur AYDIN/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE Üniversitesi´nde yüz yüze eğitimde öğrencilerin HES kodu sorgulanacak, aşı kartı ile aşı olmayanlardan haftada 2 kez PCR testi istenecek. İl Pandemi Kurul Üyesi Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir, "Bunlar eksik olan öğrenciler kesiklikle binalara ve kampüs içerisine alınmayacak" dedi.
Salgın nedeniyle uzun bir aradan sonra 4 Ekim´de kapılarını yeniden öğrencilerine açacak olan Gümüşhane Üniversitesi´nde koronavirüs tedbirleri alındı. Binalar ile sınıfların dezenfekte edildiği üniversitede, aşı yaptırmak isteyen öğrenciler için mobil aşı aracı hazır bulundurulacak. Öğrencilere, aşı kartı ile aşı olmayanlardan haftada 2 kez PCR testi istenecek.
Gümüşhane İl Pandemi Kurulu üyesi, Gümüşhane Üniversitesi öğretim üyesi Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir, öğrencilerin ve öğretim elemanlarının sağlıklı ve güvenli bir eğitim sezonu geçirmesi için tedbirler aldıklarını söyledi. Doç. Dr. Ulutaşdemir, "Yükseköğretim Kurulu kararları ve Sağlık Bakanlığı tedbirleri dikkate alınarak, üniversitemizde akademik birimler özelinde açılan derslerin `yüz yüze ve yüzde 40´a kadar uzaktan eğitim karması´ şeklinde yapılmasına karar verildi. Dersliklerde, binalarda ve yaşam alanlarında tüm tedbirlerimizi aldık. Dersliklerimize, bina içi ve bina dışına ve yemekhane, sosyal tesis gibi yaşam alanlarına özel afişler hazırlattık. Üniversitemizin kapalı mekanlarında maske, mesafe ve hijyen kuralları zorunlu olacak" dedi.
`HES KODU VE AŞI KARTI SORGUSU YAPILACAK´
Üniversite yerleşkesinde tüm binalara girişte kişilerin HES kodu ve Covid-19 aşı kartlarının sorulacağını kaydeden Doç. Dr. Ulutaşdemir, "Covid-19 aşısının 2´nci dozunu en az 15 gün önce olan veya en çok 72 saat öncesine ait PCR testi negatif olan kişiler binalara alınacak. Bu şartları sağlayan öğretim elemanı ve öğrenciler derslerini maske, mesafe ve hijyen kurallarına uyarak yüz yüze yapabilecek. İlgili birimler ile öğretim elemanları tarafından derslik ve laboratuvarlarda camların açık tutulması, dersliklerin havalandırılması konusunda hassasiyet gösterilecek. Teorik veya uygulamalı dersler, 30 dakika süreyle ve 15 dakika ara verilerek yapılacaktır. Havalandırma koşulları iyi olmayan amfi, derslik ve laboratuvarlarda maksimum kişi sayısı ve kapasiteye dikkat edilerek öğrenciler gruplara bölünecektir" diye konuştu.
'PANDEMİYE GEÇİT VERMEYECEĞİZ'
"Heyecan içinde de öğrencilerimizi bekliyoruz" diyen Doç. Dr. Ulutaşdemir, "Bütün tedbirlerimizi aldık. Öğrencilerimizde geldiğinde HES Kodu, aşı kartı ve 72 saat öncesinden PCR test sonucu negatif olmayan öğrencilerin, bu 3 durumun herhangi birinde bir eksiklik olursa kesiklikle binalara ve kampüs içerisine alınmayacak. Üniversitemizde pandemiye hiçbir şekilde geçit vermeyeceğiz" ifadesini kullandı.DHA-Sağlık Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2021-09-29 09:59:42

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