Aşıya akrostiş şiirle dikkat çekti

Gümüşhane’de akrostiş şiirin ustalarından Coşkun Tuncer, Covid19 aşı kampanyasına yazdığı “Haydi Gümüşhanem Aşıya” çapraz akrostiş şiiriyle destek verdi.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre en az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üstü nüfus oranında yüzde 67,5'luk oranıyla Türkiye'de son sırada yer alan, yüzde 61,2'lik 2 doz aşı oranıyla turuncu kategoride yer alan Gümüşhane’de hem sağlık teşkilatı hem de kanaat önderleri vatandaşları aşı olmaya davet ediyor. Kendisi de bir sağlık çalışanı olan MemurSen Gümüşhane Engelli Komisyonu Başkanı Coşkun Tuncer ise, şiirde dizelerin ilk harflerinin yukarıdan aşağıya doğru sıralandığında anlamlı bir sözcük meydana getirmesi olarak tarif edilen akrostiş şiiriyle vatandaşları aşı olmaya çağırdı. Salgın sürecinde kapanma dönemlerinde de kendi çektiği fotoğraflarla süslediği “Evde Kal Gümüşhanem” ve “Teşekkürler Sağlık Çalışanları” adlı şiirleriyle yine örnek mesajlar verdiğini hatırlatan Tuncer, “Sağlık Müdürümüzün önderliğinde sağlık çalışanı arkadaşlarım aşılanma oranını yükseltmek için gece gündüz sahada. Hem onlara bu özverili çalışmada destek olmak hem de halkımızı aşı olmaya teşvik etmek, bunu da farklı bir yöntemle dile getirerek farkındalık oluşturmak için aşı çağrımı akrostiş şiirle yaptım” dedi.

Şiir yazmayı, okumayı, harflerle ve kelimelerle oynamayı çok sevdiğini dile getiren Tuncer, “İlkokuldan beri şiir yazıyorum. Ortaokulda düzenlenen şiir yarışmalarında iki birincilik ödülüm var. Akrostiş şiire lise döneminde merak saldım. Akrostiş şiirin aslı dizelerin ilk harflerinin yukardan aşağı anlamlı bir sözcük olarak okunmasıdır. Türkçe'de karşılığı ilklemedir. Ben yukarıdan aşağı değil de çaprazını yazarak daha zor olanını yaptığımı düşünüyorum. Çapraz olanı tam bir denklem gibi hem harfler yukarıdan aşağı çapraz olarak yazılacak hem kafiye olacak hem de çıkan isimle şiir tamamen örtüşecek, aksi halde şiirin bir anlamı kalmaz. Herkes sahip olduğu meziyetleriyle farkındalık oluşturmak ister, ben de daha çok akrostiş şiirlerimle farkındalık oluşturmaya çalışıyorum. Cumhurbaşkanımız ve 15 Temmuz için yazdığım akrostiş şiirlerimi çeşitli programlarda okudum ve çokta beğenildi. İcraatlarını beğendiğim veya çok sevdiğim yönetici ve dostlarıma, elimin kalemimi yazmaya ittiklerine yazdım" diye konuştu. Tuncer şöyle devam etti:

"Akrostiş dışında yazdığım şiirlerde özellikle çok saygı duyduğum ilimizin değerleri, edebiyat dünyasının güçlü kalemleri Hışır Osman, Niyazi Karabulut ve Talat Ülker hocalarımı örnek alıyor, Talat Ülker hocamın şiirlerini okumayı çok seviyorum."

Tuncer’in çapraz yazdığı akrostiş şiiri şöyle:



"HAYDİ GÜMÜŞHANEM AŞIYA

Hayaller sona ermeden, hayatlar bitmeden,

YAsaklar geri gelmeden, korona tavan yapmadan,

BaYramlar mesafeye, kucaklaşmalar hasrete dönüşmeden,

PayDamız olsun vuslat, daha karanlıklar görmeden,

Haydİ Gümüşhanem Aşıya.

Algılara kanıp, keşkeler yaşamadan,

EŞi, dostu, sevdikleri ateşe atmadan,

AcIlara sevinçleri esir düşürmeden,

AleYhde söylemleri doğrulara hükmettirmeden,

DurmA, Haydi Gümüşhanem Aşıya."

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