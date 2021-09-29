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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de trafik eğitim parkı yeniden çocuklarla buluştu

İHA

Gümüşhane’de trafik eğitim parkı yeniden çocuklarla buluştu

Gümüşhane’de 2019 yılında hizmete açılan fakat Covid19 salgını nedeniyle kullanılamayan trafik eğitim parkı okulların açılmasıyla yeniden çocuklarla buluştu.
İçişleri Bakanlığı’nın 20212023 Karayolu Trafik Güvenliği Eylem Planındaki hedefleri doğrultusunda 2019 yılında Yeni Şehir Stadyumundaki alanda yapılan Şehit Polis Cengiz Erkan Trafik Eğitim Parkında yüzyüze eğitimin başlamasıyla birlikte 511 yaş arasındaki yaklaşık 3 bin çocuğa eğitim verilmesi planlanıyor.
Eğitim parkına gelen çocuklar ilk olarak Yeni Şehir Stadyumunda bulunan ve öğrencilere ayrılan salonda teorik eğitim aldıktan sonra akülü araçlarla birlikte trafik eğitim parkında uygulamalı trafik eğitimine tabi tutuluyor. Proje kapsamında ortaokul ve lise öğrencileri ise okullarında yüzyüze trafik eğitimine tabi tutulacak.
İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü personeli tarafından verilen eğitimlerin ilk gününe katılarak minik öğrencilerle buluşan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, trafik kazalarının azalmasının en önemli etkenlerinden olan insan unsurunun birinci öncelikleri olduğunu söyledi.
Minik öğrencilerle trafik eğitim parkında trafik bilincinin geliştirilmesi, farkındalığın oluşturulması noktasında yapılan çalışmaları yerinde gördüklerini kaydeden Vali Taşbilek, “İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’nun trafikte insan odaklı trafik vizyonu çerçevesinde ülkemizin değişik yerlerinde olduğu gibi ilimizde de önce eğitim sonra denetim en son da caydırıcılık olarak cezai müeyyidelerin uygulandığı bir sistem uyguluyoruz. Buradaki amaç insanı önceleyen bir trafik anlayışı. Bizde Bakanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde 2019 yılında trafik eğitim parkımızı yaptık fakat pandemi koşulları nedeniyle istenilen düzeyde hizmet veremedik. Şimdi pandeminin de olumsuz etkilerinin ortadan kalkması, çocuklarımızın okullarla buluşması vesilesiyle ilimizde çocuklarımıza, anaokulları ve ilkokullardan başlamak üzere gerekli planlar dahilinde bu eğitimleri veriyoruz. İnsanı öncelemek trafikte herşeyin başı” dedi.
Çocuklardan trafikte en önemli unsurun insan olduğu bilinciyle hareket etmeleri isteyen Vali Taşbilek, “İnsanın olmadığı yerde hiçbirşeyin kıymeti yok. Annebabalarımız araçlara bindiği zaman özellikle yaya geçitlerine geldiğinde onları uyaracağız. Dikkatli olalım, yayalara öncelik verelim, onlara geçiş hakkı sağlayalım, diğer araçlar ve insanlara karşı saygılı olalım, trafikte kurallara uyalım, emniyet kemerimizi muhakkak takalım, emniyet kemerimizi takarsak hayata bağlanacağız, sevdiklerimizi koruyacağız, başkalarının sevdiklerini koruyacağız, çok dikkatli olacağız diyeceğiz. Bizim için en kıymetli unsur evlatlarımız. Onların bu şekilde bu yaşta bilinçlenmesi bizim ilerleyen yıllarda da dünyada bu konuda öne çıkmamızı sağlayacak” diye konuştu.
Etkinlik sonunda eğitime katılan çocuklara boyama kitabı, boya ve aile bireyleri trafik kurallarına uymadığında onları uyarmaları için düdük hediye edildi.

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