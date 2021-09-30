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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Taşbilek Kürtün ilçesinde incelemelerde bulundu

İHA

Vali Taşbilek Kürtün ilçesinde incelemelerde bulundu

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, şehrin Karadeniz sahiline en yakın ilçesi olan Kürtün ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.
Eşi Sibel Taşbilek’le birlikte Kürtün ilçesinde şehit aileleri ve ihtiyaçlı aileleri ziyaret eden Vali Taşbilek ayrıca ilçede yapılan çalışmaları denetleyerek yetkililerden bilgi aldı.
İlk olarak son kararname ile Kürtün ilçesine atanan ve 6 Eylül tarihinde görevine başlayan Kürtün Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal’ı makamında ziyaret eden Vali Taşbilek, hayırlı olsun dileklerinde bulundu.
Daha sonra 15 Temmuz Şehitler Anaokuluna giderek burada minik öğrencilerle bir araya gelen Vali Taşbilek, Halk Eğitimi Merkezine giderek burada yapılan kurslarda üretilen eserleri inceledi.
Bölgeye has dokunan ipek halı atölyesini de inceleyerek kursiyerler ve eğitmenlerle görüşen Vali Taşbilek ardından Kızılot köyünde bulunan Şehit Şenol Koca ve Günyüzü köyündeki Şehit Taşkın Temel’in ailesini ziyaret etti.
Kürtün Belediye Başkanı Enver Şen ve Özkürtün Beldesi Belediye Başkanı Yakup Turgut’u da makamlarında ziyaret ederek çalışmalarıyla ilgili bilgi alan Vali Taşbilek, Araköy köyünde incelemelerde bulunduktan sonra programını tamamladı.
Burada kendisini takip eden gazetecilere yaptığı açıklamada hem Kürtün ilçesine yeni atanan Kaymakam Çakal’a hayırlı olsun demek hem ilçenin sıkıntılarını yerinde görmek, şehit aileleri ve ihtiyaç sahibi aileleri ziyaret etmek, köylerle ilgili yapılabilecek çalışmaları yerinde değerlendirmek amacıyla Kürtün’e geldiklerini kaydeden Vali Taşbilek, “Kürtün Gümüşhanemizin değerli, pırlanta gibi beşi bir yerde ilçelerinden birisi. Hep beraber ilçemizin sorunlarının ne olduğu, neler yapılabileceği konusunda tekraren bir istişarede bulunduk. Kürtünümüz gerek coğrafi güzellikleri gerek insanlarının güzelliği, hoşluğuyla apayrı bir güzellik yansıtıyor. Altyapısı, diğer yatırımları noktasında elimizden geleni takip ediyoruz. Bugün yapılanlarla ilgili bilgilerimizi aldık, takip etmemiz gerekenlere baktık ve en önemlisi bizim için herşeyden çok kıymetli olan 2 şehit ailemizi de ziyaret ettik” dedi.
Vali Taşbilek’in Kürtün temaslarına Kaymakam Mehmet Çağatay Çakal, Belediye Başkanı Enver Şen, Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, AK Parti İlçe Başkanı Yücel Yusufoğlu, İl Genel Meclisi üyeleri Bahtiyar Soylu ve Bayram Yiğit eşlik etti.

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