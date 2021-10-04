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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhaneli dağcılar dünyanın en tehlikeli yolunda yürüdü

İHA

Gümüşhaneli dağcılar dünyanın en tehlikeli yolunda yürüdü

Gümüşhaneli dağcılar dünyanın en tehlikeli karayollarından birisi olarak gösterilen BayburtTrabzon arasındaki Derebaşı Virajlarında doğa yürüyüşü gerçekleştirdi.
Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular 2 haftada bir düzenlenen etkinliklerde rotayı bu hafta zorlu olmasının yanında doğal güzellikleriyle son yıllarda doğa ve fotoğraf tutkunlarının yeni rotası olan Soğanlı dağındaki Derebaşı virajlarına çevirdi.
Gümüşhane ve Bayburt’tan toplam 21 sporcunun katıldığı etkinlik sisli ve yağmurlu havada yaklaşık 15 kilometre boyunca devam etti.
Bayburt’un Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyü yaylasından başlayan yürüyüş dünyanın en tehlikeli yollarından birisi olarak nitelendirilen Trabzon'un Çaykara ilçesini Bayburt'a bağlayan ve 13 keskin virajın olduğu Soğanlı Dağı'ndaki D915 karayolunda gerçekleştirildi.
Sisli ve yağmurlu bir havada gerçekleştirilen yürüyüşte sporcular yeniden Dumlu köyüne dönerek etkinliği tamamladı. Yağmur ve sisle birlikte ıslanan sporcular şemsiye ve yağmurluklar altında zaman zaman moral depolamak için horon oynamayı ihmal etmedi.
GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, yağışlı havaya rağmen etkinliğe gösterilen ilginin önemli olduğunu belirterek, “Komşu ilimiz Bayburt’ta yılda en az 3 etkinlik düzenliyoruz. Bunlardan birisini de 1914 yılında Rus işgali sırasında yöre halkının çalıştırılmasıyla inşa edildiği bilinen ve dünyanın en tehlikeli yollarından birisi olarak nitelendirilen Derebaşı virajlarında gerçekleştirdik. Sarp kayalıklar üzerinde ve araçla tek seferde dönülmesi mümkün olmayan 13 keskin virajla sürücülere zor anlar yaşatan yolda bu kez biz de yağmur ve sis nedeniyle zor anlar yaşadık. Derebaşı virajları dünyanın en tehlikeli yollarından birisi olmasının dışında karayolları ağında. Dünyanın değişik yerlerinde bu tür yollar artık macera ve gezi turizmine açıldı. Tehlikesi gittiği insan kadardır bu tür yolların. Bilenler biliyor ama bilmeyenler görünce adeta şok oluyorlar. Önceki yıllarda da buraya etkinlik düzenlemiştik ve yoğun talep görmüştü” diye konuştu.

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