Eski milletvekili ve oğlu, 17 gün arayla koronavirüsten hayatlarını kaybetti

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Sinan UÇAR/ GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE AK Parti eski Milletvekili Temel Yılmaz (68) ile oğlu Güven Yılmaz (43), Ankara'da koronavirüs tedavisi gördükleri hastanede 17 gün arayla yaşamlarını yitirdi.

Ankara´da yaşayan AK Parti Gümüşhane 22'nci dönem Milletvekili Temel Yılmaz, rahatsızlanınca Ankara Şehir Hastanesi´ne gitti. Yapılan tetkik ve muayenenin ardından Yılmaz´ın Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Tedavi süreci başlayan Yılmaz´ın durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Yılmaz, yapılan müdahalelere rağmen 18 Eylül´de hayatını kaybetti. Babasıyla birlikte koronavirüse yakalanan ve aynı hastanenin yoğun bakım servisinde tedavi gören Güven Yılmaz da, bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Güven Yılmaz´ın, babası Temel Yılmaz´dan 17 gün sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Yılmaz´ın cenazesi, yarın öğle namazını müteakip Kelkit Küçük Cami önünde kılınacak cenaze namazının ardından Kelkit Mezarlığı´nda toprağa verilecek.

DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Kelkit Sinan UÇAR

2021-10-05 13:39:27



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