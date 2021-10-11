Vali Taşbilek Köse’de kuru fasulye hasadına katıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Taşbilek Köse’de kuru fasulye hasadına katıldı

İHA

Vali Taşbilek Köse’de kuru fasulye hasadına katıldı

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, bir dizi açılış ve ziyaret için gittiği Köse ilçesinde kuru fasulye hasadına katıldı.
Kentin en yüksek rakımlı ilçesi olan ve son yıllarda yapılan baraj ve göletlerle tarım arazilerinin çok büyük bir kısmının sulu tarıma geçmesiyle ürün çeşitliliğinin arttığı Köse ilçesinde ünlü şeker fasulyesinin hasadı devam ediyor.
Ekimi, çapası, sulaması, toplaması, kurutması, patosa vurularak ürünün ayrılması, elenmesi, seçimi ve ardından paketlenmesine kadar yoğun bir iş programı ve büyük bir emek isteyen kuru fasulye Türkiye’nin birçok noktasında çoktan pakete girerken kimyasal kullanılmadan üretilen Gümüşhane’nin Köse ilçesinde ise yeni hasat ediliyor.
Bazı uzmanlara göre damar tıkanıklıklarını giderici özelliklere sahip olduğundan kalp krizi riskini engelleyici görev gören kuru fasulye protein, inorganik tuzlar, besin lifi, folik asit, demir ve potasyum başta olmak üzere mineraller, A, B ve C vitaminleri içeriyor.
Özellikle bugünlerde gece ve gündüz sıcaklık farkının 20 dereceye kadar ulaşması nedeniyle ayrı bir lezzete kavuşan kuru fasulye hasadına katılarak patosa ürün dolduran Vali Taşbilek ise üreticilere hayırlı olması temennisinde bulunarak ürünlerinin bereketli olmasını, bol ve hayırlı kazançlar diledi.
Hem toprak yapısı hem güneşli gün sayısı hem de gece gündüz sıcaklık farkı nedeniyle ayrı bir lezzeti bulunan Köse kuru fasulyesi hasatında Vali Taşbilek’e eşi Sibel Taşbilek, Milletvekili Cihan Pektaş, Köse Kaymakamı Ahmet Kavanoz, Köse Belediye Başkanı Turgay Kesler ve vatandaşlar eşlik etti.
Bizgili, Kabaktepe, Gökçe ve Yaylım köylerinde incelemelerde bulunan Vali Taşbilek tarlada gerçekleştirilen fasulye hasadının ardından eşi Sibel Taşbilek’le birlikte Köse ilçesindeki şehit ailelerini ziyaret etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.