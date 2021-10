Gümüşhane’de İl Koordinasyon Kurulu toplantısı yapıldı Yeni Zigana tünelinde ışığa 700 metre kaldı

İşte o feci an! Doktor bir anda yola çıktı

Gümüşhane’de 2021 yılı 4.dönem İl Koordinasyon Kurulu toplantısı Vali Kamuran Taşbilek başkanlığında gerçekleştirildi.

Valilik Toplantı Salonunda yapılan programın başlangıcında konuşan Vali Taşbilek, Gümüşhane’de toplam proje tutarı 8 milyar 480 milyon TL olan 203 proje olduğunu, yüzde 55 nakdi gerçekleşme oranına ulaştıklarını söyledi.

Kuruluşlar bazında en fazla yatırım harcamasının 458 milyon lirayla Karayolları 10.Bölge Müdürlüğü tarafından gerçekleştirildiğini kaydeden Vali Taşbilek, toplam 203 projeden 7 projenin tamamlandığını, 125 projenin devam ettiği, 57 projenin ihale aşamasında olduğunu ve 14 projeye henüz başlanamadığını söyledi.

Toplantıya katılan AK Parti Gümüşhane Milletvekili Cihan Pektaş ise Gümüşhane’de bu yılki yağışlarda birçok köyde sel geldiğini, 130 tane ihale edilmesi gereken köy dere ıslahı olduğunu hatırlattı.



“Ben bürokratken ihale ettiğimiz işler halen duruyor”

Gümüşhane’de yürüyen işlerin yanında yürümeyen işler de olduğunu kaydeden Pektaş, “DSİ’de ben bürokratken ihale ettiğimiz işler halen duruyor. Küçük göletlerden ziyade projeleri yeniden görüp birkaç köyü sulayacak projeler haline dönüştürmemiz lazım. Çok büyük projelerle daha ucuza mal edebiliriz. Sulamalarda gidip arazide çalışma yapılmayan projeleri kabul etmeyin” dedi.



“Köylerin içme ve atık suyunu havza ve güzergah bazlı çözmemiz lazım”

Bu yıl Gümüşhane’de kısmen şiddetli kuraklık yaşandığını, köylerin mevcut su kaynaklarının neredeyse tamamının kuruduğunu hatırlatan Pektaş, “DSİ, İller Bankası Bölge Müdürlüğü ve Özel İdare’den ricamız şu: 3 kurum bir araya gelsin konuşalım. Bu köylerin içme ve atık suyunu havza ve güzergah bazlı çözmemiz lazım. Her köye ayrı ayrı su götürerek bu işi çözemeyiz. Şiran’daki 3 göletten 40 köyümüze su verip oradaki köylere su verebileceğiz. Buna hukuki bir altyapı da lazım. Mutlaka köylerin toplu bir şekilde su sorunu çözmek lazım. Su sayacı takılarak mutlaka disipline edilmeli. Yazın köylerin nüfusları 56 kat artıyor. Kayıp kaçak oranı çok yüksek. Köylerde ciddi yapılaşma var. Köylerin planlamalarını iyi yapmak lazım. Çok ciddi bir şekilde büyüyor köyler. Bundan sonra köy nüfuslarımız artacak. Küresel ısınmayla beraber bu bölgedeki nüfus artacak. Baraj, gölet ve sulamaları biran önce bitirip içme suyunu çözmemiz lazım. Bu sadece Gümüşhane değil Türkiye’nin her tarafındaki sorun. Bu işi kökten çözmemiz lazım. Bu işi bizim aşağıda bu tür hazırlıkları yapıp yukarıya götürmemiz lazım. Önümüzde ciddi bir fırsat var. Su kanunu çıkaracağız. Bunlarla ilgili bütün hukuki altyapıyı da su kanuna koyarak, çözebiliriz” diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından yatırımcı kurum ve kuruluşların bölge müdürleri tarafından sunum eşliğinde kurul üyelerine bilgi verildi, koordinasyon gereken konular masaya yatırıldı.

Sunum yapan kurum müdürlerinden DSİ 22.Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan, Gümüşhane’de 98 adet yatırımları olduğunu, bunlardan 45’inin inşa aşamasında olduğunu söyledi.



“Bahçecik barajında dolgu bu yıl bitiyor”

Sadak barajı sulamasında yüzde 97 gerçekleşme sağlandığını ve burada sulama hatlarıyla ilgili testleri yaptıklarını kaydeden Kılıçaslan, “Seneye inşallah burayı işletmeye alacağız. 2 yıl boyunca firma tarafından işletilecek. Gümüşhane’ye içme suyu sağlayacak olan Bahçecik barajında ise fiziki olarak yüzde 85’lerdeyiz. Dolgu bu yıl bitiyor. 70 metre yüksekliğindeki barajımızın 7 metresi kaldı. Ardından 2 kilometrelik tünel işimiz olacak” şeklinde konuştu.



“Her yıl su ihtiyacımız artıyor, geceleri suları kesip depoları dolduruyoruz”

DSİ Bölge Müdürü Cengiz Han Kılıçaslan’ın konuşmasının ardından söz alan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, “Biz Bahçecik Barajı müjdesini Veysel Eroğlu Bakanımızdan almıştık. O günden beri takip ediyoruz. DSİ’nin bütün ekibine teşekkür ediyorum. Bu yıl Bahçecik barajında su tutulacak. Bunlar hayal değil, gerçekleştiriyoruz. Aktutan barajından gelecek hat barajı takviye edecek. Kuyularımız bitti. Her yıl su ihtiyacımız artıyor. Geceleri su kesip depoları doldurmak zorunda kalıyoruz. İnşallah biran önce baraj biter. İsale hattı ve arıtma tesisinin de eşzamanlı yapılması gerek” ifadelerini kullandı.



“2003 yılında 1 kilometre idi bugün 124 kilometre bölünmüş yol var”

Toplantıda sunum yapan Karayolları 10. Bölge Müdürü Mehmet Aşık ise Gümüşhane’de 6 milyar 134 milyon TL bedelli 22 projeleri olduğunu, 2003 yılına kadar 1 kilometre bölünmüş yola sahip olan Gümüşhane’de bugün itibariyle 124 kilometre bölünmüş yol ağı olduğunu ve 2023’e kadar 9 kilometrelik daha bölünmüş yol programları olduğunu söyledi.



“Yeni Zigana tünelinde ışığa 700 metre kaldı”

Türkiye’nin vizyon projelerinden olan, tamamlandığında dünyanın en uzun ikinci, Avrupa ve Türkiye’nin en uzun çift tüplü 14,5 kilometre uzunluğundaki yeni Zigana tünelinde ışığa 700 metre kaldığını belirten Aşık, “Yeni Zigana tünelinde yüzde 95 seviyesine ulaştık. Işığı yıl sonuna kadar görmeyi hedefliyoruz. 2021 yılı sonu gelmeden nasipse ışığı göreceğiz” diye konuştu.

Kurum müdürlerinin sunumlarının ardından Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı İsmail Akçay İpekyolu Turizm, Ticaret Merkezi Fizibilite raporu hakkında kurul üyelerine bilgi verdi.

