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TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Karşıyaka: 0

İHA

TFF 3. Lig: Gümüşhanespor: 0 - Karşıyaka: 0

TFF 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Gümüşhanespor sahasında karşılaştığı Karşıyaka ile 00 berabere kaldı.

Stat: Yeni Şehir
Hakemler: Serkan Pınar xx, İlker Ayten xx, Volkan Boz xx
Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Burak Koyuncu xx, Nasrullah Dedemen xx, Sertan İrkilmez xx (Necati Baş dk. 90 ?), Rıdvan Okuş xx, Murat Torun xx (Mehmet Ali Can dk. 64 x), Yusuf Yağmur xx (Tekin Adar dk. 78 x), Abdurrahman İlkyaz xx (Yusuf Kerçin dk. 64 x), Abdullah Kasap xx, Oktay Pop xx, Sancar Yıldırım xx
Karşıyaka: Yusuf Balcıoğlu xx, Cenk Özbey xx, Abdulkadir Akyıldız xx, Harun Atalay xx (Doğukan İnci dk. 57 xx), Namık Barış Çelik xx (Samican Keskin dk. 78 x), Mustafa Aşan xx (İlyas Kahraman dk. 90 ?), Metin Peker xx, Burak Karapınar xx, Ertuğrul Sancaktutan xx, İhsan Furkan Deniz xx (Okan Yılmaz dk. 90 ?), Muhammet Fatih Öztekin xx
Sarı kartlar: Burak Koyuncu, Yusuf Kerçin (Gümüşhanespor), Özbey, Ertuğrul Sancaktutan, Mustafa Samican Keskin (Karşıyaka)

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