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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Taşbilek Torul ilçesinde incelemelerde bulundu

İHA

Vali Taşbilek Torul ilçesinde incelemelerde bulundu

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, Torul ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.
İlk olarak ilçeye yeni atanan Kaymakam Orhan Ayaz’ı makamında ziyaret eden Vali Taşbilek, hayırlı olsun temennilerinde bulundu.
Burada yaptığı konuşmada Türkiye’nin her yerinin güzel olduğunu kaydeden Vali Taşbilek, “Türkiye Cumhuriyeti topraklarının her bir yeri özel değere sahip. Buralarda mülki idare amiri olarak, idareci olarak hizmet vermeyi bahşettiği için Allah’a şükretmek lazım. Bunun sorumluluklarını da iyi yaşamak gerekiyor. Milletin bütün yükü bizim omuzlarımızda. Onlara hizmet noktasında çok ciddi bir sahiplenmeyle yürürsek bu dünyamızı da öbür dünyamızı da kurtarırız inşallah” dedi.
Torul ve Gümüşhane’nin insanıyla coğrafyasıyla zengin bir bölge olduğunu dile getiren Vali Taşbilek, “Ben Türkiye’nin dört bir tarafında kaymakamlık yaptım. Ülkemizin her bir yeri başka güzel. İnsanın olduğu yerde bir güzellik var” diye konuştu.
Torul Kaymakamı Orhan Ayaz ise güzel bir ilçede göreve başlamanın kendisi için gurur verdiğini belirterek, “İnşallah hayırlı hizmetlere vesile oluruz” temennisinde bulundu.
Yeniden dizayn edilen İlçe Nüfus Müdürlüğünde de incelemelerde bulunan Vali Taşbilek daha sonra eşi Sibel Taşbilek, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (GTSO) İsmail Akçay, AK Parti İlçe Başkanı Osman Karabulut, İl Genel Meclisi üyeleri Hüseyin Bedir, Kemal Emiroğlu ile birlikte Halk Eğitimi Merkezindeki kursları ziyaret etti.
Burada kursiyerlerden yaptıkları çalışmaları hakkında bilgi alarak ihtiyaç ve sıkıntılarını dinleyen Vali Taşbilek, ardından ilçe merkezindeki şehit ailelerini ziyaret etti.

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