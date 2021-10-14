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Vali Taşbilek’ten gece yarısı trafik denetimi Arka koltukta oturan şahsın emniyet kemeri taktığını gören Vali Taşbilek teşekkür etti

İHA

Vali Taşbilek’ten gece yarısı trafik denetimi Arka koltukta oturan şahsın emniyet kemeri taktığını gören Vali Taşbilek teşekkür etti

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, akşam saatlerinde İkisu uygulama noktasında gerçekleştirilen trafik denetimine katıldı.
Denetim sırasında bir araçta arka koltukta oturan vatandaşların da emniyet kemeri taktığını gören Vali Taşbilek, Mutlu Boz adlı vatandaşa özel olarak teşekkür ederek herkesi bu duyarlılığı göstermeye davet etti.
Jandarma ve Emniyet yetkililerinin katılımıyla İkisu uygulama noktasında hem kimlik kontrolü hem de diğer trafik kontrollerinin yapıldığı çalışmayı denetleyen Vali Taşbilek, durdurulan araçlardaki vatandaşlarla sohbet etti.
Vatandaşlara hem Covid19 hem de trafik kurallarıyla ilgili uyarılarda bulunan Vali Taşbilek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun insanı önceleyen, insan odaklı trafik vizyonu çerçevesinde Gümüşhane ve ülkede trafik vizyonun geliştirilmesi noktasında, dünyanın evrensel trafik değerlerinin yakalanması noktasında 45 yıldır çok ciddi çalışmalar yürütüldüğünü hatırlattı.

“Önce eğitim, sonra denetim en son cezai müeyyide”
Bu vizyonun temel noktasının insan eğitimi olduğunu vurgulayan Vali Taşbilek, trafikte temel felsefelerinin önce eğitim, sonra denetim en son da cezai müeyyide olduğunu belirterek, “Rehberlik edici, vatandaşlarımızı geliştirici, trafikteki uygulamaları, eksiklikleri anlatıcı bir denetim stratejisi yürütüyoruz. En son noktası bizim müeyyidelerle alakalı bakışımız. Çünkü medeni toplumların bakışı, yaklaşımı da bu. Bu çerçevede bizim bütün Türkiye'de olduğu gibi sayın Bakanımızın direktifleri çerçevesinde çok değişik projeler, değişik çalışmalarımız söz konusu. Hepsinin temel amacı trafik bilincini toplum üzerinde geliştirmek, insanlarımızı daha duyarlı hale getirmek. İnsanın olmadığı, öncelenmediği bir noktada hiçbir şeyin kıymeti yok” diye konuştu.

“İlimizde emniyet kemeri takma oranı yüzde 80’den fazla”
Gümüşhane’de uygulanan “Trafik kemeriyle bağlan hayata” projesinin ardından yüzde 80’leri bulan kemer takma oranı yakaladıklarını ifade eden Vali Taşbilek, “Burada vatandaşlarımız arka koltukta bile artık kemer takmaya başladı. Bu trafik için çok önemli. Tüm bu çalışmalarımız trafikte insanların farkındalığını geliştirmek, kurallara uyulduğu takdirde hayatın korunabileceğini ama kurallardan uzaklaşınca hem kendi hayatımızı hem sevdiklerimizin hayatını hem de başkalarının hayatını tehlikeye atma noktasında büyük sıkıntılar yaşayacağımızı anlatma stratejisi. Bu çerçevede faaliyetlerimizi yürütüyoruz. İnşallah vatandaşlarımızın da büyük bir duyarlılığıyla ülkemiz trafik meselesini de halledecektir” dedi.

“Bir insanın bile hayatının kurtulması çok değerli”
Gümüşhane’de kaza oranlarında, ölümlü trafik kazası oranlarına çok ciddi düşüşler yaşandığını kaydeden Vali Taşbilek, “Bir insanın bile hayatının kurtulması bu memleket için, bizim için, devletimiz için çok değerli. Bizim insanımız duyarlı. Kurallara uyma noktasında her zaman uyumlular. Kendi hayatları, sevdiklerinin hayatları ve başkalarını hayatlarını koruma güdüsü olan insanlar. Devletimizin yetkili kurumlarının, bu işi veren bu işi takip eden kurumların, görevli kurumların rehberliği, yol göstericiliği anlatması, eğitmesi çok farklı bir noktaya getirecek insanlarımızı. Trafik eğitim parkındaki küçük çocuklarda ciddi bir farkındalık oluştu. Bunlar ailelerini etkiliyor o küçücük çocuklar. Toplumumuz trafik meselesinin farkında olacak, kurallara uymanın hayati olduğunun farkına daha çok varacak” şeklinde konuştu.

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