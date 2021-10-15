Orman kahramanlarına plaketleri verildi

Türkiye’de 2021 yılında yaşanan yangın ve sel felaketlerinde üstün hizmetler gösteren Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü personeline plaketleri düzenlenen törenle verildi.

Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yıl içerisinde ülkenin birçok şehrinde çıkan yangın ve sel felaketlerinde görev alan ateş savaşçılarını onure etmek için Ramada Gümüşhane otelde ahde vefa gecesi düzenlendi.

Törende Merkez Şefi Yusuf Düzgün tim komutanlığında Muğla Kocaköprü, Antalya Manavgat ve Yılanlı, Çorum Kargı, Kastamonu Bozkurt’ta yaşanan felaketlerde görev alan personellerden Cem Yılmaz, Murat Topuz, Burak Soydaş, Hamza Şeker, Mevlüt Toprak Cihat Soydaş, Yüksel Yılmaz ve Ferdi Bal’a plaketleri takdim edildi.

Programa katılan Gümüşhane Belediye Başkanı Ercan Çimen, bu yıl hem dünyadaki orman yangınları hem de ülkemizdeki yangınların içlerinin cız etmesine sebep olduğunu belirterek, “Hem sel felaketleri hem de orman yangınlarında bizde İtfaiye ekiplerimizi hemen o bölgelere gönderdik ve onlar da sağ olsunlar orada kahramanca savaştılar. Bu süreçte her biriniz tetikte oldunuz, evinizden uzak kaldınız. Hem şehrim adıma hem de milletim adıma sizlere teşekkür ediyorum” dedi.

Gümüşhane Orman İşletme İl Müdürü Orhan Şen de ormanların bu kahramanlara emanet edildiğini belirterek, “Bu çalışanlarımızın hepsi ayrı bir kahraman. Muğla’da yangın çıktığı zaman Ankara’dan gece yarısı bizi aradılar. Gecenin 2’sinde bu kahraman arkadaşlarımızı aradığımızda hiçbirinden tek kelime duymadan tüm hazırlıklarını yapıp yola çıktılar. Hepsinden Allah razı olsun. Şuan bile bir yangın çıksa buradaki arkadaşlarımızın hepsi savaşa gider gibi koşarak gider” diye konuştu.

Törene Başkan Çimen, Orman İşletme Müdürü Şen’in yanısıra İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mücahit Kaya ve Gümüşhane Orman İşletme Müdürlüğü personeli katıldı.

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