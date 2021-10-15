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Gümüşhane’nin ilk zipline tesisi Torul’da yapılıyor Vali Taşbilek, Kirazlık köyündeki zipline inşaatında incelemelerde bulundu

İHA

Gümüşhane’nin ilk zipline tesisi Torul’da yapılıyor Vali Taşbilek, Kirazlık köyündeki zipline inşaatında incelemelerde bulundu

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, kentin ilk zipline tesisinin kısa süre içerisinde TireboluTorul karayolu üzerindeki Kirazlık köyünde faaliyete geçeceğini söyledi.
Vali Taşbilek, Torul ilçesine bağlı Kirazlık köyünde TorulKürtün karayolu kenarında Torul barajı üzerinde DOKA desteğiyle yapılacak olan zipline hattında incelemelerde bulundu.
Torul Kaymakamı Orhan Ayaz ve yüklenici firma yetkililerinden yapılan çalışmalarla ilgili bilgi alan Vali Taşbilek, vatandaşlarla bir araya gelerek onların talep ve sorunlarını dinledi.
Burada gazetecilere yaptığı açıklamada 530 metre uzunluğundaki zipline projesinin kentin turizm çeşitliliğini artırmak amacıyla yapılmış bir proje olduğunu belirterek, “Valiliğimiz ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansının (DOKA) katkılarıyla Torul barajı üzerine turizm çeşitliliğini artırmak maksadıyla çok güzel bir zipline hattı ve doğa parkı projesi yapma gayretindeyiz. Bu çalışmayı önceki Kaymakamımız Ömer Said Karakaş başlatmıştı. Şimdi yeni gelen Kaymakamımız Orhan Ayaz takip ediyor. Onların yoğun çabalarıyla inşallah çok yakın zaman içerisinde bu tesisimi ilçemiz, ilimiz, ülkemiz turizminin hizmetine sunacağız” dedi.
Proje hayata geçtiğinde bu bölgede yapılan ilk zipline hattı olacağını kaydeden Vali Taşbilek, “Gümüşhane yaylalarıyla, doğal ve kültürel güzellikleriyle apayrı bir nokta. Turizm noktasında çok önemli bir merkez, bir mücevher. Bu mücevheri ne kadar işleyebiliriz, ne kadar parlatabiliriz ne kadar güzelliklerle donatabilirizin gayreti içerisindeyiz. Bu tesisin ilimize turizm açısından çok büyük bir ivme kazandıracağına inanıyoruz. Bu bölgeyi bir bütün olarak düşünüyoruz. Yakınındaki Kürtün Örümcek Ormanlarımız, Kazıkbeli, Erikbeli, Güvende yaylalarımız, Çağlayandibi Şelalemiz, Karaca Mağaramız, Torul Kalesi Cam Seyir Terasımız, Limni Gölü Tabiat Parkımız, Zigana Kayak Merkezimiz bulunuyor. Bu çalışmalarla ilimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısının artmasına, onlara farklı seçenekler sunulmasına önemli katkı sağlayacağız. Başta Kaymakamlarımız olmak üzere emeği geçen herkese ve kurumlarımıza teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yüksek bir noktadan, alçak bir noktaya çelik halat vasıtası ile emniyet kemeri giyerek kendi ağırlık ve yerçekimi yardımıyla kayma aktivitesi olan zipline son dönemde maceraseverlerin yoğun ilgi gösterdiği bir etkinlik olarak biliniyor.

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