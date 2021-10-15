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Limni gölünde hedef yıllık 500 bin turist Zigana’nın nazar boncuğu Limni Gölünü 1 Temmuz’dan bugüne 150 binden fazla turist ziyaret etti

İHA

Limni gölünde hedef yıllık 500 bin turist Zigana’nın nazar boncuğu Limni Gölünü 1 Temmuz’dan bugüne 150 binden fazla turist ziyaret etti

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, bu sezon 150 binin üzerinde ziyaretçi ağırlayan Zigana dağının nazar boncuğu Limni Gölü Tabiat Parkında hedeflerinin yıllık 500 bin turist olduğunu söyledi.
Dünyayı ve Türkiye’yi etkileyen Covid19 salgınında kademeli normalleşme süreciyle birlikte kısıtlamaların 1 Temmuz itibariyle gevşetilmesinin ardından ziyarete açılan Limni Gölü Tabiat Parkını bugüne kadar 150 binin üzerinde yerli ve yabancı turist ziyaret etti.
Tarih boyunca önemli ve zorlu bir geçit olan Zigana dağının eteklerinde denizden 2 bin 24 metre yükseklikte yer alan "Zigana'nın nazar boncuğu" ve ormanın içerisinde temiz havası, sıradışı coğrafyası ile kuş sesleri arasında "Huzur veren mekan" olarak nitelendirilen Limni Gölü Tabiat Parkı’nı beraberindeki heyetle ziyaret ederek incelemelerde bulunan Vali Taşbilek, herkesi yazın ayrı kışın ayrı güzellikleri bünyesinde barındıran alanı ziyaret etmeye davet etti.

“Kışı ayrı yazı ayrı güzellikte olan bir bölge”
Eşi Sibel Taşbilek, Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, Torul Belediye Başkanı Evren Evrim Özdemir, Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı (GTSO) İsmail Akçay, İl Genel Meclisi üyeleri Hüseyin Bedir ve Kemal Emiroğlu ile tabiat parkında incelemelerde bulunan Vali Taşbilek, Gümüşhane ve bölge turizminin en önemli destinasyonlarından birisinin Limni Gölü Tabiat Parkı olduğunu belirterek, “Baharla birlikte olağan üstü güzelliklerin yaşandığı bu alanımız kışın daha ayrı güzelliklere ev sahipliği yapıyor. Gelen vatandaşlarımızı, misafirlerimizi kışında burayı görmeye davet ediyoruz. Kışı ayrı yazı ayrı güzellikte olan bir bölge” dedi.

“Hedefimiz ziyaretçi sayısını yıllık 500 bine çıkarmak”
Bu yıl turizm sezonunda pandemi etkilerinin azalması ve kontrollü hayatın başlamasıyla insanların tekrar bu güzellikleri görme, keşfetme imkanı doğduğunu kaydeden Vali Taşbilek, “Bu yıl 150 binin üzerinde ziyaretçimiz sadece Limni Gölümüzü ziyaret etti. Bu bizim için çok önemli bir gelişme. İnşallah buradaki hedefimiz yıllık 500 bin seviyesine çıkarmak. Burayla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımızın sağlıklı, huzur içinde gezmeleri için her türlü tedbirin devletimiz tarafından alındığının bilinmesini isterim. Buradaki güzelliklerin insanların ortak paydasına sunulması için elimizden gelen her türlü çabayı devam ettireceğiz” diye konuştu.
Gümüşhane’nin Torul ilçesine bağlı Zigana köyünün sınırları içerisinde yer alan, son dönemde sadece Doğu Karadeniz bölgesinin değil Türkiye’nin dikkat çeken turizm merkezlerinden birisi olan, etrafını sarmalayan sarı çam ormanları arasında düşük nem oranı, temiz havası, eşsiz doğası ve manzarasıyla Limni Gölü Tabiat Parkına hem Gümüşhane’den hem de Trabzon’dan 45 dakikada ulaşabiliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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