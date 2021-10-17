Budamak için çıktığı ağaçtan düşen kadın öldü

Uğur AYDIN/GÜMÜŞHANE (TORUL), DHA -GÜMÜŞHANE´nin Torul ilçesinde budamak için çıktığı şeftali ağacından düşen Ayşe Usta (63), hayatını kaybetti.
Torul ilçesi Yurt köyünde yaşayan Ayşe Usta, budamak için arazisindeki şeftali ağacına çıktı. Usta, bastığı dalın kırılmasıyla dengesini kaybedip yere düştü. Usta'yı hareketsiz gören çevredekiler, sağlık ekiplerine haber verdi. Bölgeye gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından Ayşe Usta'yı Torul Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Usta, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Usta'nın cenazesi, otopsisi için Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olay yerinde inceleme yapan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane / Torul Uğur AYDIN
2021-10-17 16:17:30
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