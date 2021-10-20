Gümüşhane’nin yüksekleri beyaza büründü

Gümüşhane'de birkaç gün önce 25 dereceleri bulan hava sıcaklığı birdenbire soğuyunca yüksek kesimler beyaz örtüyle buluştu.

Kentin yüksek kesimlerinde gece en düşük sıcaklık sıfırın altında 3,5 derecelere kadar düşünce bu alanlar kar örtüsüyle kaplanındı.

Şehrin en yüksek noktalarına ev sahipliği yapan Artabel Gölleri Tabiat Parkının olduğu bölgede yüksek tepeler beyaz örtüyle buluşurken, alçak kesimlerde de yağışın etkisiyle hava sıcaklığı da hissedilir derecede düştü.

An itibariyle hava sıcaklığının 10 derece olduğu kent merkezinde soğuk hava dalgasının birkaç gün daha etkili olması beklenirken, aynı süre içerisinde soğuk nedeniyle yüksek kesimlerde örtü şeklinde kar yağışı tahmin ediliyor.

Gümüşhane'de dün gece en düşük sıcaklık eksi 3,5 derece ile Süleymaniye Kayak Merkezinde ölçülürken orayı Kürtün Arpacık köyü eksi 3,2, Aşağı Yuvalı köyü eksi 3 ve Zigana Kayak Merkezi eksi 1,4 derece ile izledi.

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