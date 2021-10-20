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Gümüşhane’de güzelavrat otu 4 kişiyi zehirlendi Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici vatandaşları uyardı

İHA

Gümüşhane’de güzelavrat otu 4 kişiyi zehirlendi Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici vatandaşları uyardı

Gümüşhane İl Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici, ıspanakların arasına karışan güzelavrat otu nedeniyle zehirlenme vakalarının arttığını belirterek vatandaşları bu konuda uyardı.
Yaptığı açıklamada son günlerde bölgede sıkça görülmeye başlayan zehirlenme vakalarına karşı vatandaşları uyaran Yemenici, zehirlenmelere ıspanakların arasına karışan yabani güzelavrat otunun neden olduğunu söyledi.
Vatandaşlardan evlerine götürdükleri tüm sebze ve meyvelerde olduğu gibi ıspanakları da eldiven giyerek akan suyun altında tek tek yıkayarak araya karışmış yabancı otları ayıklamalarını isteyen Yemenici, bu durumun aynı zamanda çiğ sebzemeyvelerden bulaşabilecek hastalıkları da önleyeceğini söyledi.
Güzelavrat otunun şeytan vişnesi, kurt böğürtleni olarak da bilinen 'atropa bellodonna' adlı zehirli bir bitki olduğunu ifade eden Yemenici, “Doğada özellikle Karadeniz ve Akdeniz bölgelerinde yetişir. Bu bitkinin yanlışlıkla yenmesi sonucunda “antikor enerjik sendrom” denilen zehirlenme durumu ortaya çıkar. Tükettikten yaklaşık 2 saat içinde başlayan göz bebeklerinde büyüme, ciltte kuruluk, ısı artışı, tansiyon ve nabızda yükselme, idrar yapamama ve özellikle halüsinasyonlara sebep olur. Zehirlenmenin şiddeti alınan miktara göre değişir. Özellikle halüsinasyon bulguları çok ciddi olduğu durumlarda hastaların yoğun bakım şartlarında takip edilmesi gerekir. Hafif seyreden vakalar 12 saat içerisinde düzelebilirken, ciddi bulguların tamamen düzelmesi için 72 saat kadar süre gerekebilir. Tedavi, destek tedavisidir. Bu zehirlenmelere özel panzehir bulunmaktadır” diye konuştu.
Dr. Yemenici ıspanak ve güzelavrat otunu ayırt etmede üreticiler ve tüketicilerin dikkatli olması gerektiğini, market ya da pazardan ıspanak satın alırken, ıspanak şekline uymayan yabani otların mutlaka temizlenmesi ve kesinlikle tüketilmemesi gerektiğini de sözlerine ekledi.
Diğer yandan yedikleri ıspanakların arasına karışan Güzelavrat otu nedeniyle Gümüşhane kent merkezinde 1, Köse ilçesinde de 3 kişinin zehirlendiği, bu 4 vatandaştan ikisinin tedavisinin Trabzon’da diğerlerinin Gümüşhane’de sürdürüldüğü öğrenildi.

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