Motosikletli kurye, kazada yaşamını yitirdi (2)

KAZA ANI KAMERADA
Gümüşhane'de kuryelik yapan Emrah Meydan'ın sipariş götürürken kullandığı motosikletin otomobil ile çarpışması sonucu hayatını kaybettiği kaza anı, bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosikletin akaryakıt istasyonuna giren otomobile çarptığı görülüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane Uğur AYDIN
2021-10-21 13:23:10
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.