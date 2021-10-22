Tek isteği akülü sandalye

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tek isteği akülü sandalye

İHA

Tek isteği akülü sandalye

Gümüşhane’de geçirdiği trafik kazası sonrası yatalak hale gelen işitme engelli Lokman Yılmaz, akülü tekerlekli sandalye istiyor.
Şiran’da işitme engelli kardeşleriyle birlikte oto yıkamacılığı işi yapan 44 yaşındaki Lokman Yılmaz, geçirdiği trafik kazasının ardından yatalak duruma düştü. Hastanede 3 ay tedavi gördükten sonra evinde yaklaşık 2 yıl boyunca hareket etmeden yatan 3 çocuk babası Yılmaz, daha sonra gördüğü fizik tedaviyle hareket etmeye başladı. Tedaviye rağmen yürüyemeyen ve Gümüşhane’de yaşayan yeğeni Mirati Macit’in daveti üzerine buraya gelen Yılmaz, tedavisine Gümüşhane’de devam ediyor. Sıkıldığında yeğeninin sırtında araca taşıdığı ve dönüşte de aynı şekilde 8. kattaki eve kadar asansörde sırtında taşıdığı Yılmaz, hayırseverlerden akülü tekerlekli sandalye istiyor.
Lokman Yılmaz, başkasına yük olmaktan bıktığını, her zaman yeğenini arayamadığını belirterek, “Kendi ihtiyaçlarımı görmek için tekerlekli sandalye istiyorum” dedi. Daha öncesinde yürüyebildiğini ve oto yıkamacılığı yaptığını anlatan Yılmaz, “Kaza yaptım ve yatalak duruma düştüm. Çayımı, yemeğimi her şeyimi yeğenim sayesinde görüyorum. Daha önce hastanede 3 ay boyunca yattım. Sonra eve gelip 2 yıl kaldıktan sonra yavaş yavaş hareket etmeye başladım ama dizlerim hala tutmuyor. Kazadan önce iyiydim ama kazadan sonra dizlerim tutmaz halde. Yeğenim beni sırtında eve getiriyor götürüyor. Arabasıyla gezdiriyor, bir daha sırtında eve getiriyor. Hastanede kaldığım sürece ölü gibi yattım. Ben yeğenimi arıyorum gel beni gezdir diye. Beni sırtında aşağıya götürüyor, arabasıyla gezdiriyor. Ondan sonra bir daha sırtında eve getiriyor. Tekerlekli sandalyem olmadığı için kendim gidemiyorum ve içim yanıyor bu yüzden. Kumandalı tekerlekli araba istiyorum yardımseverlerden” diye konuştu.
Dayısını sırtında taşıyıp aracına bindiren ve tedavisini yaptıran Mirati Macit, “Ben dayım olduğu için evime getirdim. Ona bakıyorum. Sırtımda getirip götürüyorum. İçim sızlıyor onun haline. Sırtımda arabama koyup gezdirip bir daha eve getiriyorum. Yürüyemediği için tekerlekli sandalyesi olmadığı, dizleri tutmadığı için. İçim acıyor artık. Tekerlekli sandalye istiyoruz. O da kendi başına çıksın gezsin. Evde durunca canı sıkılıyor, beni arıyor gel beni gezdir diye” şeklinde konuştu.
Gümüşhane İşitme Engelliler Koruma Derneği Başkanı Nurettin Köksal, hem işitme engelli hem de felçli olan Yılmaz’ın durumunu kendilerinin de takip ettiğini belirterek, hayırsever vatandaşlardan akülü tekerlekli sandalye konusunda destek beklediklerini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
Gümüşhane’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de kamyonet uçuruma yuvarlandı: 2 ölü, 1 ...
Motosikletli kurye, kazada yaşamını yitirdi (2)
YEREL HABERLER Motosikletli kurye, kazada yaşamını yitirdi (2)
Motosikletli kurye, kazada yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Motosikletli kurye, kazada yaşamını yitirdi
Gümüşhane elmasında hasat başladı
YEREL HABERLER Gümüşhane elmasında hasat başladı
Otomobil ile kurye motoru çarpıştı: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobil ile kurye motoru çarpıştı: 1 ölü
Gümüşhane’de güzelavrat otu 4 kişiyi zehirlendi Sağlık Müdürü Dr. Necip Yemenici vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Gümüşhane’de güzelavrat otu 4 kişiyi zehirlendi Sağlık Müdürü Dr. ...
Kargo görevlisi gibi davranan polis, uyuşturucu şüphelilerini yakaladı
YEREL HABERLER Kargo görevlisi gibi davranan polis, uyuşturucu ...
Gümüşhane’nin yüksekleri beyaza büründü
YEREL HABERLER Gümüşhane’nin yüksekleri beyaza büründü
Gümüşhane’de uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Gümüşhane’de uyuşturucu operasyonu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.