TFF 3.Lig: Gümüşhanespor: 0 - Belediye Derince Spor: 2

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TFF 3.Lig 3. Grupta mücadele eden Gümüşhanespor sahasında konuk ettiği Belediye Derince Spor’a 20 mağlup oldu.



Stat: Yeni Şehir

Hakemler: Gökhan Alkayalar xx, Betül Nur Yılmaz xx, Enes Berk Güçlü xx

Gümüşhanespor: Cengiz Biçer xx, Burak Koyuncu xx, Sertan İrkilmez xx Tekin Adar xx (Murat Torun dk. 46 xx), Rıdvan Okuş xx, Umut Aslan xx, Yusuf Yağmur xx , Abdurrahman İlkyaz xx , Oktay Pop xx, Sancar Yıldırım xx (Halil İbrahim Boşnak dk. 85 ?), Raif Gündoğdu xx

Belediye Derince Spor: Taha Ayan xx, Bertuğ Başdemir xx (Mesut Can Tunalı dk. 74 xx), Efe Karaoğlu xx, Kadir Torbacı xx, Uğurcan İkikardeş xx (Sercan Uslu dk. 79 xx), Mehmet Tosun xx (Mert Somay dk. 89 ?), Melih İlhan xx, İlker Cihan xx, Tayfun Kırca xx, Berkay Çakır xx, Muhammed Enes Yılmaz xx

Goller: Uğurcan İkikardeş (dk. 31), Efe Karaoğlu (dk. 90+6 pen.) (Belediye Derince Spor)

Sarı Kartlar: Tekin Adar, Sertan İrkilmez, Burak Koyuncu (Gümüşhanespor), Kadir Torbacı, Taha Ayan, Muhammed Enes Yılmaz (Belediye Derince Spor)

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