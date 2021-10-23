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Kuşlar aç kalmasın diye 11 yıldır boş tarlaları ekiyorlar Gümüşhane’de Boyluca köylüleri kuşlar ve diğer yaban hayvanları için atıl durumdaki tarlalara buğday ekiyor

İHA

Kuşlar aç kalmasın diye 11 yıldır boş tarlaları ekiyorlar Gümüşhane’de Boyluca köylüleri kuşlar ve diğer yaban hayvanları için atıl durumdaki tarlalara buğday ekiyor

Gümüşhane’nin Boyluca köyünde 11 yıldır vatandaşlar kuşlar aç kalmasın diye kullanılmayan tarlalara buğday ekiyor.
Köyün kırsal kesiminde 20 dönümden fazla eski tarlayı kuşlar ve yaban hayvanlarına tahsis eden köylüler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’nün destekleriyle bu alanları ekiyor.
İki yılda bir ekilen tarlalarda büyüyen başaklar biçilmediği için o yıl döküldüğü yerde yeniden biterek kendi döngüsünü oluştururken, bölgede uzun yıllardır görülmeyen kuş türleri ve yaban hayvanları da yeniden kendini göstermeye başladı.
11 yıl önce yolu olmayan tarlalara omuzunda buğday tohumu taşıyarak ektikleri tarlaları yolunun yapılmasının ardından artık traktörle sürüp ektiklerini kaydeden Boyluca köyü muhtarı ve projeyi başlatan Tahir Öztürk, amaçlarının yaban hayvanlarının yiyecek ihtiyacı ve göç eden kuşların tekrar geri dönmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Tarlaları ekmekteki amaçlarını açıklayan Öztürk, “11 yıldan beri ektiğimiz tarlamızı bu yıl da nasip oldu ve ektik. Bu tarlayı ekmekteki amacımız boş kalan arazilerden dolayı göç eden kuşları tekrar geri getirmek. En azından hayvanlarımıza beslemeleri için imkan sağlamaktı. Bu yıl da geldik Mustafa abimizle birlikte ekimi yapıyoruz. Sadece burada değil farklı noktalarda da ekim yapıyoruz. Burayı her yıl sürmüyoruz 2 yılda bir sürüyoruz. Ektiğimiz zaman düşen buğday tekrar bitiyor. O nedenle 2 yılda bir ekiyoruz ama buğday her sene çıkıyor. Köylerimiz boşaldığından dolayı tarlalarımız ekilmiyor ve bu nedenle kuşlar aç kalıyordu. Hayvanlar bölgemizi terk etmişti ama şimdi boşta kalan tarlalarımızı ekerek kuşlarımızın tekrar geri gelerek burada beslenmelerini sağlamak istiyoruz” dedi.
İlk başladıklarında kendi imkanlarıyla yaptıklarını daha sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane şubesinin kendilerine destek olarak buğday ve traktörün sürüm ücretini karşıladığını ifade eden Öztürk, “Bu topraklar 20 sene sürülmedi daha sonra biz sürmeye başladık 11 yıldan beri. Her sene bir fiil ekiyoruz. Biz buraya başladığımızda bu arazinin yolu yoktu. Buğdayı sırtımızda taşıyorduk. Özel İdaremiz bizi kırmadılar geldiler buranın yolunu vurdular” diye konuştu.
Köyün eski muhtarlarından Mustafa Karabacak da kendisine ait traktörle sürdükleri 27 dönümlük tarlayı en son 1979 yılında öküzlerle karasabanla sürüldüğünü hatırlatarak, “Muhtarımız bu konuda bizi bırakmıyor. Allah razı olsun devletimizden. Doğadaki hayvanlar aç kaldılar çünkü. Az önce gördük kuşlar buradaydı. Biz burayı ekmeden önce burada hiç hayvan yoktu. Geldik güvercinler geldiler, yaban keçileri, yaban domuzları var. Doğadaki hayvanlar yesinler. Bu tarlalar 20 yıldır ekilmiyordu” şeklinde konuştu.
Fransa’da yaşayan ve tatil için köyüne gelen Murat Tümer ise çobanlık yaptığı dağlarda boş tarlaların ekildiğini ilk defa gördüğünü ve şaşırdığını belirterek, “Biraz şaşırdım ekim yapıldığını görünce. Yıllar önce burada gittiğimizde burada bir sürü kuşlar vardı, çeşit çeşit hayvan vardı. Şu anda hiç esamesi bile yok. İnşallah muhtarımız ve köylülerimizin bu çabasıyla o hayvanlar yine geri dönerler” ifadelerini kullandı.

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