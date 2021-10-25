Limni Gölü beyaza büründü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Limni Gölü beyaza büründü

İHA

Limni Gölü beyaza büründü

Doğu Karadeniz bölgesinin en önemli turizm merkezlerinden birisi olan Limni Gölü Tabiat Parkı da bugün Gümüşhane’nin yükseklerinde etkili olan kar yağışından nasibini alarak eşsiz görüntüye büründü.
Torul ilçesi sınırlarında Zigana dağının yamacında denizden 2 bin 24 metre yükseklikte bulunan ve ‘Huzur veren mekan’ olarak adlandırılan ve her yıl yüzbinlerce kişinin ziyaret ettiği Limni Gölü Tabiat Parkı bölgede etkili olmaya başlayan kar yağışından nasibini aldı.
Kentin yüksek kesimlerinde bugün sabah saatlerinde başlayan ve neredeyse tüm tepeleri beyaza bürüyen kar yağışı tarihin her döneminde önemli ve zorlu bir geçit olan Zigana dağının yamacında yer alan, "Zigana'nın nazar boncuğu" ve ormanın içerisinde temiz havası, sıradışı coğrafyası ile kuş sesleri arasında "Huzur veren mekan" olarak bilinen Limni Gölü Tabiat Parkında da etkili oldu.
Yağışın ardından gölün etrafında kar kalınlığı 5 santimetreye ulaşırken beyaz gelinliğini giyen Limni Gölü Tabiat Parkı ziyaretçilerine eşsiz manzaralar sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gümüşhane’nin yükseklerinde kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Gümüşhane’nin yükseklerinde kar yağışı başladı
Görsel şöleni görmek için Örümcek Ormanlarına akın ettiler Sporcular yüzlerce yıllık devasa ağaçlara ev sahipliği yapan Örümcek Ormanlarında sonbahar manzaralarını iliklerine kadar yaşadı
YEREL HABERLER Görsel şöleni görmek için Örümcek Ormanlarına akın ...
Bu kazının Anadolu'da başka bir örneği yok Türkiye’deki tek lejyon kalesi kazısında çok önemli bulgular elde edildi Satala’ya yakın bir noktada yapılan kurtarma kazısında Urartu dönemine ait 3 bin yıllık bronz kemer bulundu Satala Antik Kenti'nde Orta Bizans dönemine ait bin 500 yıllık hamam yapısı da ortaya çıkarıldı
YEREL HABERLER Bu kazının Anadolu'da başka bir örneği ...
Kuşlar aç kalmasın diye 11 yıldır boş tarlaları ekiyorlar Gümüşhane’de Boyluca köylüleri kuşlar ve diğer yaban hayvanları için atıl durumdaki tarlalara buğday ekiyor
YEREL HABERLER Kuşlar aç kalmasın diye 11 yıldır boş tarlaları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.