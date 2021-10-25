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Gümüşhaneli Lokman Yılmaz tek isteğine kavuştu

İHA

Gümüşhaneli Lokman Yılmaz tek isteğine kavuştu

Gümüşhane’de geçirdiği trafik kazasından sonra felç kalan ve hayatını sürünerek idame ettiren işitme engelli Lokman Yılmaz yeni akülü sandalyesine kavuştu.
Şiran’da işitme engelli kardeşleriyle birlikte oto yıkamacılığı yaparken geçirdiği trafik kazasının ardından yatalak duruma düşen 44 yaşındaki Lokman Yılmaz’ın akülü araç talebinin kamuoyuna İHA tarafından duyurulmasının ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ve Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek’in talimatlarıyla akülü sandalyesine kavuştu.
Şiran Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından daha önce verilen ve bazı aksamları arızalı olan akülü aracın yerine alınan sıfır akülü araç Yılmaz’a teslim edildi.
Gümüşhane’de yeğeni Mirati Macit’le birlikte yaşayan ve tedavisi burada devam eden Yılmaz, evden dışarısını görmek, gezmek istediği zaman akülü tekerlekli sandalyesi olmadığı için bu durumlarda sürekli yeğeni Mirati Macit’i arayarak araçla onu gezdirmesini istiyordu.
Gümüşhane İşitme Engelliler Koruma Derneği Başkanı Nurettin Köksal ise hem işitme engelli hem de felçli olan Yılmaz’ın dernek olarak talep ettiği akülü sandalye temini noktasında katkı sağlayan ettiğini belirterek aracın alınması talimatını veren Bakan Yanık ve Vali Taşbilek ile Şiran Kaymakamı Yasin Gürkan ve vakıf yetkililerine teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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