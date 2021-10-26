Gümüşhane’de trafik kazası: 2 yaralı

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Gümüşhane’de çevre yoluna girip girmemekte kararsız kalan otomobile arkadan gelen kamyon çarptı. Kazada otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre Trabzon’dan aldığı otomobille Diyarbakır’a giden İdris Diri (35) yönetimindeki 61 AS 335 plakalı otomobil Gümüşhane girişinde çevre yolu ile kent merkezi yol ayrımı giriş istikametinde kararsız kalıp yolun ortasında durunca arkasından gelen 29 DA 987 plakalı kamyon otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle Mescitli Varyant tünelinin içine kadar giren araçlardan otomobil sürücüsü Diri ile yanında bulunan M.D (13) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gümüşhane Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

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