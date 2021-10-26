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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kaçak avcı, av koruma memurunu bacağından vurdu

DHA

Kaçak avcı, av koruma memurunu bacağından vurdu


Uğur AYDIN/ŞİRAN (Gümüşhane), (DHA)- GÜMÜŞHANE´nin Şiran ilçesinde kaçak avcılık yapan 3 kişilik gruptaki B.Y., kendisini uyaran av koruma memuru Hayati Özdamar'ı (55) tüfekle ayağından vurarak yaraladı. Gözaltına alınan 3 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Olay, dün gece Şiran ilçesi kırsalında meydana geldi. Doğa Koruma ve Milli Parklar Gümüşhane Şube Müdürlüğü (DKMP) av koruma görevlileri denetimler sırasında 3 kişinin aydınlatma yöntemiyle kaçak avcılık yaptıklarını belirledi. Ellerinde tüfek ve avladıkları tavşanlarla yakalanan B.Y., B.D. ve S.Y., görevlilerin 'dur' ikazına uymadı. Bu sırada iddiaya göre B.Y.'nin ateşlediği tüfekten çıkan saçmanın ayağına isabet ettiği av koruma memuru Hayati Özdamar yaralandı. Av koruma görevlileri de havaya uyarı ateşi açtı. Avcılar kaçarken, yaralı av koruma memuru Özdamar, arkadaşları tarafından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne götürülüp tedaviye alındı. Jandarma ekiplerinin yakaladığı 3 kişi ifadelerinin ardından savcılık kararıyla serbest bırakıldı.
DKMP'DEN AÇIKLAMA
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün (DKMP) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Gümüşhane ili Şiran ilçesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar Av Koruma ekibi koruma ve kontrol faaliyetleri esnasında kaçak avcılar tarafından açılan ateş sonucu yaralanan av koruma personelimiz Hayati Özdamar'a geçmiş olsun der, kendisine Allah'tan şifa dileriz. Olayla ilgili faillerin hak ettiği cezayı alması için konunun takipçisi olacağımızı da kamuoyunun bilgisine sunarız" denildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gümüşhane / Siran Uğur AYDIN
2021-10-26 14:09:34

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