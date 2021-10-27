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Nesli tehlike altındaki yaralı vaşak, tedavi edilerek doğaya salındı

DHA

Nesli tehlike altındaki yaralı vaşak, tedavi edilerek doğaya salındı


Şaduman UNUTMAZ/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'de bir vatandaşın yaralı halde bulduğu türü tehlike altındaki vaşak, tedavi edilerek tekrar doğaya salındı.
Gümüşhane'de, geçen çarşamba günü bir vatandaş yol kenarında yaralı vaşak görerek, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürü'ne haber verdi. Araç çarpması sonucu yaralandığı tahmin edilen nesli tehlike altındaki vaşak, DKMP Gümüşhane Şube Müdürlüğü ekiplerince alınarak, kliniğe götürüldü. Veteriner hekim tarafından tedavisi yapılan vaşak, 6 gün sonra sağlığına kavuşarak, tekrar doğaya salındı.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane Şaduman UNUTMAZ
2021-10-27 15:13:53

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