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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de AFAD’ın farkındalık eğitimleri devam ediyor

İHA

Gümüşhane’de AFAD’ın farkındalık eğitimleri devam ediyor

Gümüşhane’de İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Zafer Meydanında Afet Farkındalık Bilinci Eğitim Alanı kuruldu.
Ülke genelinde İçişleri Bakanlığı tarafından 2021 yılının Afet Eğitim Yılı ilan edilmesinin ardından başlatılan eğitim seferberliği kapsamında Gümüşhane’de bugüne kadar 98 bin kişiye ulaşılan afet eğitimlerinin 113 bin kişi hedefine ulaşması için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından yapılan çalışmalar devam ediyor.
15 Temmuz Zafer Meydanına kurulan eğitim alanında incelemelerde bulunarak alana gelen öğrencilerle birlikte eğitime katılan Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun direktifleri çerçevesinde 2021 yılının afetlere hazırlık eğitim yılı olarak ilan edildiğini ve bu çerçevede ülkenin her yerinde olduğu gibi Gümüşhane’de de afetle ilgili bilincin geliştirilmesi, farkındalığın oluşturulması noktasında AFAD Müdürlüğü’nün Vali Yardımcısı Gürkan Karaman koordinasyonunda çok önemli eğitim çalışmaları yürüttüğünü söyledi.
Gümüşhane’de aklı eren herkesi bu eğitime tabii tutacaklarını, bu çerçevede vatandaşların ilgisi, görevlilerin de özverisiyle çok iyi bir noktaya gelindiğini dile getiren Vali Taşbilek, “Şu an yaklaşık 98 bin bir rakama ulaşmış durumdayız. Bakanlığın bize koyduğu 113 bin hedefine ulaşacağız. Bu rakama ulaşmaktan daha önemlisi vatandaşlara bu konuyu içselleştirmesini, vatandaşlarımızın afetle ilgili her konuda bilinç sahibi olmasını sağlamaktır. Afet anında, öncesinde ve sonrasında yapılacakları bilen bilinçli bir toplum olmayı hedefliyoruz. Afetle yaşamak maalesef dünyanın bir gerçeği. Temel hedefimiz afet anlarında can kaybını en aza indirmek için vatandaşlarımızı en duyarlı hale getirmek. Bütün eğitim çalışmalarımızı yürüten bütün arkadaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Değerli vatandaşlarımızdan yapılan bu eğitimlere herkesin katılmasını rica ediyoruz. Aklı eren her vatandaşımızı bu eğitimlerle buluşturmak bizim için çok önemli. Öğrenciler ile görüştüğümde bu konuda eğitimlerini okullarda aldıklarını ve bilinçlendirildiklerini anlattılar. Afet eğitimi almış olan insan meydana gelen herhangi bir afet sırasında bir yaşam kurtarabilir. Bu konuya bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı hassasiyet ve duyarlılıkla yaklaşacaklarını biliyorum. Her zaman elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.

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