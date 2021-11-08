Mobil Trafik Eğitim Tırı Gümüşhane’de

Gümüşhane’de eğitim gören ilkokul öğrencileri 2 günlüğüne şehre gelen Mobil Eğitim Tırında trafik eğitimi ve dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında eğitim aldıktan sonra özel olarak hazırlanan alanda akülü araç kullanarak öğrendiklerini pekiştiriyor.

Emniyet Genel Müdürlüğü, Trafik Daire Başkanlığının Mobil Eğitim Tırı talep üzerine 2 günlüğüne Gümüşhane’ye geldi. Dumlupınar İlkokulu Ortaokulu bahçesine konuşlanan Mobil Trafik Eğitim Tırında 2 günlük sürede 400 öğrencinin eğitim alması hedefleniyor.

Eğitim tırında çocuklar ilk olarak emniyet kemeri, kırmızı ışık kuralları ve yaya geçitlerindeki yaya öncelikleri eğitimlerini alıp trafikle alakalı animasyonlar, bilgilendirme amaçlı filmler izledikten sonra okulun spor salonunda kurulan parkurda akülü araçlarla teorik olarak öğrendiklerini uygulamalı olarak pekiştiriyor.

Trafik Daire Başkanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından verilen eğitim sürecinin ardından pistte birebir trafik deneyimi yaşayan çocuklardan 2.sınıf öğrencisi Zahide Nas Akdemir, “Trafikte ne yapacağımızı öğrendik. Babalarımıza annelerimize kurallara uymadıkları zaman uyaracağımı öğrendik. Trafik kurallarına uyarak araçları sürdük. Trafik kurallarına uyalım, uymayanları uyaralım” dedi.

Çocuk yaşta edinilen bilgilerin daha kalıcı olmasından hareketle İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığının ortak projesi olarak geleceğin sürücüleri olan ilkokullarda okuyan çocuklarda trafik bilincinin oluşması için geliştirilen proje kapsamında hazırlanan Mobil Trafik Eğitim Tırı ile Gümüşhane’de 2 gün boyunca yaklaşık 400 öğrenciye trafik bilincinin aşılanmasını amaçlanıyor.

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