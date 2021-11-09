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Vali Taşbilek muhtarlarla bir araya geldi Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek: “Sorunlarının çözümü noktasında samimiyetle çalışıyoruz”

İHA

Vali Taşbilek muhtarlarla bir araya geldi Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek: “Sorunlarının çözümü noktasında samimiyetle çalışıyoruz”

Gümüşhane Valisi Kamuran Taşbilek, köylerde yapılan güzel işlerin yanında eksiklikler olabileceğini, bunların çözümü noktasında da samimiyetle çalıştıklarını söyledi.
Merkez ilçe Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin Gümüşhane Kültür Merkezinde gerçekleştirilen olağan Meclis toplantısına katılan Vali Taşbilek, 2022 yılı birlik bütçesi ve yatırım programının köylerde yaşayan vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.

“Sorunlarının çözümü noktasında samimiyetle çalışıyoruz”
Toplantıya katılan muhtarlara seslenen Vali Taşbilek, “Sizlerle birlikte ilimizde güzel işler yapılıyor. İnşallah yine el birliği içerisinde o işleri Birlik olarak, Özel İdare olarak her zaman yanınızda olarak devam ettirme gayretindeyiz. Elbette eksiklik vardır. İyi niyetli olarak gayretle bütün arkadaşlarımızla birlikte köylerimizin sıkıntılarının çözümü noktasında çalışıyoruz. Yapamadıklarımızı da en kısa sürede hem Köylere Hizmet Götürme Birliğimizin hem Özel İdaremizin imkanlarıyla sizlere ulaştırma, sizlerin sorunlarını çözme noktasında samimiyetle çalıştığımızı bilmenizi isterim” diye konuştu.
Belediye Başkanı Ercan Çimen ise köylerden kendilerine gelen sorunlara ellerinden geldiği kadar yardımcı olmaya çalıştıklarını belirterek, “Biz sizlerin emrinde olan insanlarız” dedi.
Toplantıda daha sonra muhtarlar tek tek söz alarak köylerindeki sorunlar ve yapılması gerekenlerle ilgili taleplerini iletti, toplantıya katılan ilgili kurum müdürleri de notlarını aldı.
Toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa Pala, İl Emniyet Müdürü Celal Taşci, İl Jandarma Komutanı Albay İsmail Gökcek, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ekrem Akdoğan, kurum müdürleri, İl Genel Meclisi üyeleri, Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Gürbüz Demir, Merkez Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Emir Osman Yılmaz ile merkez ilçeye bağlı köy ve mahalle muhtarları katıldı.
Toplantının ardından Vali Taşbilek tarafından muhtarlar onuruna İl Özel İdaresi Sosyal Tesislerinde yemek verildi.

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