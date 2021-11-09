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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gümüşhane’de sonbahar yürüyüşleri devam ediyor

İHA

Gümüşhane’de sonbahar yürüyüşleri devam ediyor

Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) üyesi sporcular sonbahar renkleriyle bezenen dağları arşınlamaya, tanımaya ve tanıtmaya devam ediyor.
Kulüp tarafından 2 haftada bir düzenlenen etkinliklerde son durak merkeze bağlı Bahçecik köyü oldu. 21 kişilik sporcu kafilesi buradan başladıkları yürüyüşte iniş ve çıkışlarla, dereleri, tepeleri aşarak Gümüşhane kent merkezine ulaştı.
Toplam 14,5 kilometrelik parkur boyunca Elmalı yaylası, Tekke köyünün Sevedek yaylası ve Akçakale yaylalarını aşan sporcular 5,5 saat sonra Halgent şelalesini de görerek Gümüşhane kent merkezine ulaştı.
Sonbahar mevsiminde Gümüşhane coğrafyasının tüm güzelliklerini görme fırsatı bulan sporcular havanın da güzel olmasıyla bol bol fotoğraf çekmeyi ihmal etmedi.
GÜDAK Başkanı Mustafa Akbulut, yıllardan beri 2 haftada bir düzenledikleri etkinliklerle hem spor yaptıklarını hem yaşadıkları coğrafyayı öğrendiklerini hem de bu güzel coğrafyayı tanıttıklarını belirterek, “Bahçecik köyü merkezden başlayan yürüyüşümüz sırasıyla Elmalı yaylası, Tekke köyü Sevedek yaylası, Akçakale yaylası ve Halgent Şelalesinin ardından Gümüşhane’de son buldu. Sevedek yaylasında Kafkas ana arısı yetiştiriciliği yapan Eren Özoğlu’nun kara demlik çay ikramı bütün yorgunluğumuzu aldı. Yaklaşık 14,5 kilometrelik parkuru 5,5 saatte tamamladık. Her hafta yeni insanların etkinliklerimize katılması ve bu sayede doğal güzelliklerimizi değişik insanlara tanıtmamız bizleri çok mutlu ediyor” dedi.
Etkinliğe katılan sporculardan kulüp yöneticisi Selami Karaaslan ise yorucu ama çok zevkli bir yürüyüş gerçekleştirdiklerini dile getirerek, “Sonbahar mevsiminin renk dönüşümünü de görme fırsatı bulduğumuz etkinlikte iniş ve çıkışlarla, dereleri aşarak tamamladık. Eğlenceli bir yürüyüş oldu” ifadelerini kullandı.

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