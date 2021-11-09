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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fidan dikerek hayata iz bıraktılar

İHA

Fidan dikerek hayata iz bıraktılar

Gümüşhane’de 200 yataklı yeni devlet hastanesi bahçesine sağlık çalışanları tarafından organ bağışına dikkat çekmek için “Hayata iz bırak” sloganıyla 100 adet çam fidanı dikildi.
39 Kasım Organ Bağışı Farkındalık Haftası nedeniyle yeni hastane binası acil servis bahçesine “Hayata İz Bırak” sloganıyla hatıra ormanı oluşturuldu.
Gümüşhane Doku ve Organ Nakil Koordinatörü Neşe Öztürk tarafından düzenlenen ve İl Sağlık Müdürlüğü’nün destek verdiği etkinliğe Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencileri de katılım sağladı.
“Amacımız insanları organ bağışına teşvik etmek”
Etkinlikte konuşan Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ulaş Karabay, Organ Bağış Haftasına farkındalık oluşturmak için burada olduklarını belirterek, “Burada bulunmamızın asıl sebebi vatandaşlarımızı organ bağışına teşvik etmek ve bu konuda bilinçlendirmek, organ bağışının önemini vurgulamak. Öncelikle bu etkinliğe katılımı olduğu için Gümüşhane Üniversitesine, İl Sağlık Müdürlüğüne ve Devlet Hastanesi çalışanları ve idarecilerine teşekkür ediyorum” dedi.
Organ bağışının ihtiyaç sahibi hastalar için hayati önem taşıdığına vurgu yapan Başhekim Karabay, organ bağışı ile işlevsiz ve hastalıklı olan bir organın sağlıklı bir organ ile yerinin değiştirilmesi ve kişilerin bu vesile ile sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam etmelerini sağlamanın hedeflendiğini belirterek, bu noktada vatandaşlara sürekli organ bağışının ne kadar önemli olduğunu anlattıklarını söyledi.
Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu Öğretim Üyesi Hatice Oğuzhan ise “Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde devam eden Gönüllülük Dersi kapsamında Sağlık Bakım Hizmetleri Yaşlı Bakım Programı 2. Sınıf öğrencileri ile birlikte Gümüşhane Devlet Hastanesi Doku ve Organ Nakil Koordinatörü Neşe Öztürk’ün organize ettiği 39 Kasım Organ Bağış Haftası Etkinlikleri kapsamında hayata iz bırak hatıra ormanına katkıda bulunmak adına gönüllü olarak katıldık. Böyle güzel bir etkinlikte yer aldığımız için mutluyuz. Tüm emeği geçenlere teşekkürlerimizi sunuyoruz” şeklinde konuştu.
Yeni Gümüşhane Devlet Hastanesi Acil Servis Bahçesinde düzenlenen fidan dikme etkinliğine Gümüşhane Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Ulaş Karabay, Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Dr. Yunus Yalçın, Sağlık Hizmetleri Başkan yardımcıları Alptekin Giresunlu ve Cafer Yazıcı, Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü Çiğdem Yaşar Ataman ve sağlık yöneticileri katıldı.

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