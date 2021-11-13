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Bu barajda yılın 12 ayı balık üretilebiliyor Türkiye’de suyu ısınmayan nadir baraj göllerinden Torul Barajında alabalık üretimi devam ediyor 2 gram olarak geldikleri baraj gölünde büyüyen balıklar denizde 5-6 kilograma ulaşınca ihraç ediliyor

İHA

Bu barajda yılın 12 ayı balık üretilebiliyor Türkiye’de suyu ısınmayan nadir baraj göllerinden Torul Barajında alabalık üretimi devam ediyor 2 gram olarak geldikleri baraj gölünde büyüyen balıklar denizde 5-6 kilograma ulaşınca ihraç ediliyor

Denize kıyısı olmayan Gümüşhane’de elektrik üretilen baraj göllerinde yetiştirilen alabalıklar Karadeniz somonu olarak yurtdışına ihraç edilerek ülke ekonomisine milyonlarca liralık katkı sağlanıyor.
Türkiye’nin en hızlı akan çaylarından birisi olan Harşit çayı üzerine elektrik enerjisi üretmek için vurulan kelepçelerden birisi olan Torul baraj gölünde yıllardır hem elektrik üretiliyor hem de göl yüzeyince kafes balıkçılığı yapılıyor.
İlçeye bağlı Kirazlık köyü sınırlarında yer alan ve 2007 yılında faaliyete geçen Torul Barajının 3,86 kilometrekarelik göl alanında kafes balıkçılığına tahsis edilen alanlarda bulunan 9 işletmeye 2 gram olarak gelen alabalıklar bir yıllık sürede 1 kilograma ulaşınca Karadeniz somonu olmak için Karadeniz’in tuzlu sularındaki havuzlara götürülerek burada 56 kilograma ulaştırılıp ihraç ediliyor.
Suyunun soğuk olması nedeniyle yılın 12 ayında balık üretiminin yapılabildiği nadir göllerden birisi olan Torul Baraj Gölündeki balık hasadına katılarak üretici firma yetkililerinden bilgi alan Torul Kaymakamı Orhan Ayaz, Torul baraj gölündeki 9 işlemede yıllık bin 340 ton balık üretimi yapıldığını bu rakamın önümüzdeki yıl 14 tesis ve bin 400 ton üretim kapasitesine çıkacağını söyledi.

“Torul olarak balık ihracatına yıllık 10 bin ton katkımız var”
Torul Tarım ve Orman İlçe Müdürü Yusuf Rakan ve kurum müdürleriyle yavru olarak geldikleri baraj gölünde 1 kilograma kadar ulaşan ağırlıklarıyla Karadeniz’in serin ve tuzlu sularına canlı olarak taşınan alabalıkların üreticilerine geçtiğimiz yıl bir milyon 75 bin 775 TL destek sağlandığını ifade eden Ayaz, “Gümüşhane denize kıyısı olan bir il değil. Buna rağmen Torul olarak balık ihracatına yıllık 10 bin ton katkımız var. Japonya, Rusya, Vietnam gibi ülkelere ulaşıyoruz ve ihracatımıza destek oluyoruz. 9 aktif işletmemize geçen yıl kilogram başına 75 kuruşluk destekleme Tarım ve Orman Bakanlığımızca sağlandı. Geçen yıl toplam bir milyon 75 bin 775 TL işletmemize destek sağlandı” dedi.

“Torul barajında su sıcaklığı 22 dereceyi geçmediği için 12 ay üretim yapabiliyoruz”
Su ürünleri yüksek mühendisi Ahmet Bingöl ise Torul barajını Türkiye’de diğer barajlardan ayıran en önemli özelliğin yılın 12 ayı boyunca üretim yapılabilmesi olduğunu belirterek, “Diğer barajlarımızda bu mümkün değil çünkü su sıcaklıkları 2526 dereceleri buluyor. Torul ve Kürtün barajlarında 2021 yılı verilerine göre su sıcaklığı 22 dereceyi geçmedi. Bu da alabalık için çok ideal olan bir sıcaklık. O yüzden buraları seçiyoruz. Torul barajının suları alabalık yetiştiriciliği için çok iyi. Bu yıl balıklarımız hastalanmadı hiç ilaç kullanmadık” diye konuştu” diye konuştu.
Balıkların baraj gölüne 2 gram olarak geldiğini anlatan Bingöl, “Yavru balıklarımızın yumurtaları Fransa, Polonya, ABD’den geliyor. Bu aylarda o 2 gramlık balıkları 1 yıl sonra bu aylarda Trabzon’da bulunan deniz tesislerine canlı nakil araçlarıyla gönderiyoruz. Burada da 5 aylık bir üretim sezonu başlıyor. Buraya 500 gram, 1 kilogram olarak gönderdiğimiz balıklarımızı 56 kiloya ulaşınca yurtdışına ihraç ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Rusya’dan yoğun talep var”
Karadeniz somonu ve Türk somonu olarak bilinen bu balıklara şuanda Rusya’dan yoğun bir talep olduğunu dile getiren Bingöl, “Japonya, Çin, Şili, Vietnam gibi ülkelere de gönderiyoruz. Balıkçılık en iyi konumda. Yurtdışına ihracat bu işi ön plana çıkardık” ifadelerini kullandı.

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