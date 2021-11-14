Karaca Mağarası'nı 90 bin kişi ziyaret etti

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karaca Mağarası'nı 90 bin kişi ziyaret etti

DHA

Karaca Mağarası'nı 90 bin kişi ziyaret etti


Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'de dünyanın sayılı damla taş mağaralarından olan, 150 milyon yıllık olduğu belirtilen Karaca Mağarası, yaz turizm sezonunda 90 bin ziyaretçiyi ağırladı.
Kentte Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında yer alan, toplam 100 metre uzunluğa, 1500 metrekare de genişliğe sahip Karaca Mağarası, elipse benzeyen 4 ayrı bölümün birleşmesi ile meydana geliyor. Karaca Mağarası, çok çeşitli renk ve şekillerde damla taşlardan oluşuyor. Sarkıtlar, dikitler, sütunlar ve desenli duvarlar ile mağara, içeriye doğru gidildikçe huni şeklinde genişliyor. Tavan yüksekliği 18 metre olan mağara, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Pandemi döneminde mağaraya ziyaretler, salgın tedbirleri altında yapıldı. Mağarayı, yaz turizm sezonunda 90 bin kişi ziyaret etti. Mağara, Kasım ayı sonunda turizm sezonunun bitmesiyle ziyaretçilerine kapılarını kapatacak.
`ETKİLEYİCİ GÜZELLİĞE ŞAHİT OLUYORUZ'
Mağarayı ziyaret eden Hüseyin Çelik, "Dünyanın en gözde ve en harika mağaralarından biri olduğunu söyleyebilirim. Uzun bir sürecin ardından bu manzaraya bürünmüş bir doğa harikası olarak ziyaretçilerini büyülemekte. Gümüşhane'de bulunan birçok turistik yerlerin içinde en çok ziyaret edilen yerlerden birisi, olarak kayıtlara geçmekte. Ziyaretle, bu etkileyici güzelliğe sürekli şahit oluyoruz" dedi.
'TURİZME BÜYÜK KATKISI VAR'
Yaz turizm sezonu kapanmadan Karaca Mağarası'nı ziyaret ettiğini söyleyen Tuğba Saraç da "Karaca Mağarası'nı, bu yıl birkaç kez daha ziyaret etme şansım olmuştu. Sezon kapanmadan son kez ziyaret etmek için bugün buradayım. Karaca Mağarası'nın kendine hayran bırakan bir doğa güzelliği var. Her ne kadar sıklıkta gelsek de tekrardan gelmek ve görmek istiyoruz. Ülke turizmimize çok büyük bir katkısı var" diye konuştu.
'KENDİNE ÖZGÜ BİR HAVASI VAR'
Mağarayı ilk kez ziyaret etme fırsatı bulan üniversitesi öğrencisi Ahsen Keskin ise "Adını daha önce sıklıkla duymuştum. Bende büyük bir merak uyandırmıştı. İlk defa ziyaret etme şansım oldu. Beni çok etkiledi. Kendine özgü bir havası var. Turizm anlamında Gümüşhane'ye çok büyük anlamda katkı sağladığına kendi gözlerimle de canlı görerek şahit oldum. Ziyaret için bu etkileyici mağaraya tekrardan geleceğim" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2021-11-14 10:27:07

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bu barajda yılın 12 ayı balık üretilebiliyor Türkiye’de suyu ısınmayan nadir baraj göllerinden Torul Barajında alabalık üretimi devam ediyor 2 gram olarak geldikleri baraj gölünde büyüyen balıklar denizde 5-6 kilograma ulaşınca ihraç ediliyor
YEREL HABERLER Bu barajda yılın 12 ayı balık ...
Gümüşhane’de patates hasadı tarla günü düzenlendi
YEREL HABERLER Gümüşhane’de patates hasadı tarla günü düzenlendi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.