Karaca Mağarası'nı 90 bin kişi ziyaret etti



Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, (DHA)GÜMÜŞHANE'de dünyanın sayılı damla taş mağaralarından olan, 150 milyon yıllık olduğu belirtilen Karaca Mağarası, yaz turizm sezonunda 90 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kentte Torul ilçesine bağlı Cebeli köyü sınırlarında yer alan, toplam 100 metre uzunluğa, 1500 metrekare de genişliğe sahip Karaca Mağarası, elipse benzeyen 4 ayrı bölümün birleşmesi ile meydana geliyor. Karaca Mağarası, çok çeşitli renk ve şekillerde damla taşlardan oluşuyor. Sarkıtlar, dikitler, sütunlar ve desenli duvarlar ile mağara, içeriye doğru gidildikçe huni şeklinde genişliyor. Tavan yüksekliği 18 metre olan mağara, yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Pandemi döneminde mağaraya ziyaretler, salgın tedbirleri altında yapıldı. Mağarayı, yaz turizm sezonunda 90 bin kişi ziyaret etti. Mağara, Kasım ayı sonunda turizm sezonunun bitmesiyle ziyaretçilerine kapılarını kapatacak.

`ETKİLEYİCİ GÜZELLİĞE ŞAHİT OLUYORUZ'

Mağarayı ziyaret eden Hüseyin Çelik, "Dünyanın en gözde ve en harika mağaralarından biri olduğunu söyleyebilirim. Uzun bir sürecin ardından bu manzaraya bürünmüş bir doğa harikası olarak ziyaretçilerini büyülemekte. Gümüşhane'de bulunan birçok turistik yerlerin içinde en çok ziyaret edilen yerlerden birisi, olarak kayıtlara geçmekte. Ziyaretle, bu etkileyici güzelliğe sürekli şahit oluyoruz" dedi.

'TURİZME BÜYÜK KATKISI VAR'

Yaz turizm sezonu kapanmadan Karaca Mağarası'nı ziyaret ettiğini söyleyen Tuğba Saraç da "Karaca Mağarası'nı, bu yıl birkaç kez daha ziyaret etme şansım olmuştu. Sezon kapanmadan son kez ziyaret etmek için bugün buradayım. Karaca Mağarası'nın kendine hayran bırakan bir doğa güzelliği var. Her ne kadar sıklıkta gelsek de tekrardan gelmek ve görmek istiyoruz. Ülke turizmimize çok büyük bir katkısı var" diye konuştu.

'KENDİNE ÖZGÜ BİR HAVASI VAR'

Mağarayı ilk kez ziyaret etme fırsatı bulan üniversitesi öğrencisi Ahsen Keskin ise "Adını daha önce sıklıkla duymuştum. Bende büyük bir merak uyandırmıştı. İlk defa ziyaret etme şansım oldu. Beni çok etkiledi. Kendine özgü bir havası var. Turizm anlamında Gümüşhane'ye çok büyük anlamda katkı sağladığına kendi gözlerimle de canlı görerek şahit oldum. Ziyaret için bu etkileyici mağaraya tekrardan geleceğim" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR

2021-11-14 10:27:07



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