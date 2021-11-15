`Anadolu Parsı´ unvanı için 46´ncı tırmanış Abdal Musa Dağı'na

Sinan UÇAR / GÜMÜŞHANE (DHA) Türkiye'de illerin en yüksek zirvesine tek başına tırmanıp, `Anadolu Parsı´ unvanı almak için yola çıkan Balıkesirli profesyonel dağcı Erdek Cennet, 46'ncı tırmanışını Gümüşhane´de Abdal Musa Dağı´na gerçekleştirdi.
Türkiye´nin birçok noktasında yüksek irtifa tırmanışları gerçekleştiren Balıkesirli profesyonel dağcı Erdek Cennet, `Anadolu Parsı´ unvanı almak için başlattığı `81 İl 81 Zirve Solo Tırmanış Anadolu Parsı Unvanı´ projesini sürdürüyor. Proje kapsamında 45 tırmanışı tamamlayan Cennet´in yeni durağı Gümüşhane oldu. Dağcı Erdek Cennet, 46'ncı tırmanışını Gümüşhane´nin Torul ilçesine bağlı 3 bin 331 metre yüksekliğindeki Abdal Musa Dağı´na gerçekleştirdi.
Başarıyla tamamladığı tırmanışı anlatan Erdek Cennet, "Projem kapsamında 81 ilimizdeki en yüksek rakımlı dağların zirvelerine solo tırmanış yapıyorum. Gümüşhane´de zirvem Abdal Musa Dağı; 3 bin 331 metre irtifaya solo olarak tırmanışı başarıyla gerçekleştirdim. Ülkemizde kuzey ışıklarını Abdal Musa dağında zirvede görmek muhteşem. Rota başlangıcımdan Yılanlı Yaylası´ndan geçip tırmanıştan sonra Gümüşhane´nin en yüksek zirvesi olan Abdal Musa Dağı zirvesine kuzey tırmanışına 30 santimetrelik karda gerçekleştirdim. Zirveden buz tutmuş 3 göller ve 7 göllerin muhteşem manzarasını, Giresun ve Zigana Dağlarını görme fırsatım oldu. Toplamda 7 saat süren solo tırmanışımı başarıyla tamamladım" dedi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Erdek Cennet'in tırmanışından görüntülerDHA-Spor Türkiye-Gümüşhane / Merkez Sinan UÇAR
2021-11-15 14:57:59
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