Otomobilin çarptığı yavru ayı telef oldu

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Gümüşhane’de otomobilin çarptığı yavru ayı bariyerlere savrularak telef oldu.

Edinilen bilgiye göre, GümüşhaneTrabzon karayolunda gerçekleşen olayda Gümüşhane’den Torul istikametine ilerleyen S.G. yönetimindeki otomobil İkisu köyü mevkiinde birden önüne çıkan yavru ayıya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan yavru ayı, bariyerlere çarparak ikiye bölündü. Yavru feci şekilde telef olurken, araçta maddi hasar meydana geldi.

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