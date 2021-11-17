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Ispanak satışları düşen esnaf çareyi afiş asmakta buldu Güzelavrat otu nedeniyle iftiraya uğrayan ıspanağın masumiyetini "Eğme başını dik tut, sana iftira atanlar utansın eyy ıspanak" yazarak duyurdu

İHA

Ispanak satışları düşen esnaf çareyi afiş asmakta buldu Güzelavrat otu nedeniyle iftiraya uğrayan ıspanağın masumiyetini "Eğme başını dik tut, sana iftira atanlar utansın eyy ıspanak" yazarak duyurdu

Gümüşhane’de pazarcılık yapan Batuhan Demirci, geçtiğimiz aylarda içerisine karışan ‘güzelavrat otu’ nedeniyle çok sayıda vatandaşın zehirlenmesinin ardından düşen ıspanak satışlarına karşın çözümü tezgahının üzerine afiş asmakla buldu.
Gümüşhane’de 7 yıldır her hafta halk pazarında pazarcılık yapan 23 yaşındaki Batuhan Demirci, geçtiğimiz aylarda Giresun ve Trabzon'da ıspanak içerisine karışan ‘güzelavrat otu’ diğer bir adıyla ‘Atropa belladonna’ otu nedeniyle yaşanan zehirlenme vakalarının ardından ıspanak satışlarının düştüğünü söyledi.
Satışları arttırmak için afişli çözüme başvuran pazarcı tezgahının üst kısmına astığı ‘Eğme başını dik tut, sana iftira atanlar utansın eyy ıspanak’ yazılı afişle ıspanağın masum olduğunu kanıtlamaya çalıştığını söyledi.

“Normalde 50 kasa ıspanak satıyorduk, 15 kasaya kadar düştük”
7 yıldır pazarcılık yaptığını söyleyen Batuhan Demirci, ıspanak toplayan vatandaşların ıspanakları düzgün temizleyememesi nedeniyle zehirlenme vakaları olduğunu belirterek, “Ben 23 yaşındayım 7 senedir pazarcılıkla uğraşıyorum. Benim annem ne zaman ıspanak yapsa ben ıspanak yerim, bu zamana kadar hiç zehirlenmedim. Ispanak toplanan bahçelerde ıspanak demetlerinin içerisine bazı zararlı otlar karışıyor, bunu ayıklayamayan vatandaşlar bu nedenle zehirleniyor ve suç ıspanağa kalıyor. Ispanak satışlarımızda düşüş oldu. Vatandaşlar almadan önceden de soruyor. Ben bu afişi bunun için astım. Ispanaktan zehirlenmek diye bir şey yok, otları ayıklayamıyorlar masum ıspanağa kalıyor suç. Biz normalde 50 kasa ıspanak satıyorduk salı pazarında şu anda 15 kasaya kadar düştük. Ispanağın masum olduğunu kanıtlamak istiyorum ben. Ispanağın satışının artması lazım, bize Temel Reis’ten kalma bu. Ispanağın satışının yükselmesi lazım, çocuklar için d vitamininden tutun birçok vitamini barındırıyor içerisinde. ‘Eğme başını dik tut, sana iftira atanlar utansın eyy ıspanak' ” dedi.

“Daha önce böyle bir şeye denk gelmedik”
Ispanak aldığında mutlaka detaylı temizlik yaptığını dile getiren Emine Uçan ise “Ispanağın ipini çözer, bezin üzerine koyar ve temizlerim yıkar sonra da doğrarım. Ben ve çevremdeki kimse bu zamana kadar böyle bir olaya denk gelmedi ama ben temizlerim” diye konuştu.
Gümüşhane’de pazara gelen ıspanakların temiz ve yıkanmış olduğunu belirten Abdi Atmaca ise “Daha önce böyle bir olayla karşılaşmadım ama tabi ıspanak alırken dikkat ediyorum. Pazarımıza gelen ıspanaklar temiz yıkanmış güzel, ben de aldım. Pazarcı kardeşimizi de tebrik ediyorum, buraya da yazmış ben de kontrol ettim ıspanakları gerçekten çok güzel” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gümüşhane haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gümüşhane Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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