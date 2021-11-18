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Kara kazanda ısıttıkları sularla inekleri bebek gibi yıkıyorlar Kış mevsimiyle birlikte aylarca kalacakları ahırlara yıkanıp paklanarak giriyorlar

İHA

Kara kazanda ısıttıkları sularla inekleri bebek gibi yıkıyorlar Kış mevsimiyle birlikte aylarca kalacakları ahırlara yıkanıp paklanarak giriyorlar

Gümüşhane’de kış mevsimini ahırda geçirecek olan inekler mikroplardan arınmak için kara kazanda ısıtılan su ve sabunla bebek gibi yıkanıyor.
Kenttin Süleymaniye Mahallesinde bahar ve yaz mevsimi boyunca dağ tepe gezen büyükbaş hayvanlar kış mevsimiyle birlikte aylarca kalacağı ahırlarda temiz durabilmesi için kara kazanda ısıtılan sıcak su, sabun ve fırça yardımıyla tek tek yıkanıyor.
Mahallede yaşayan diğer kadınların da yardım ettiği yıkama işi hayvan sayısına göre günlerce sürebilirken, sırtlarında taşıdıkları odunlarla yaktıkları kara kazanda ısıtılan sıcak su hazır olunca evin gençleri ahırdan hayvanları tek tek bölgeye getiriyor.
Aile bireyleri ve komşuların yardımıyla yerine getirilen bu zorlu görev sırasında havanın soğuk olması nedeniyle sıcak suyla buluşan vücutlarından buhar çıkan inekler hallerinden memnun bir şekilde uslu uslu duruyor.
İneklerin yıkanmasında komşusuna yardım eden Hidayet Çiçek (67), hayvanları yıkamanın kendilerine dedelerinden kalan bir gelenek olduğunu belirterek, “Senede 2 kez yıkanması gerekiyor ama biz genelde bir kez bu aylarda yıkıyoruz. Kazanlarda suyu ısıttıktan sonra sabunla yıkıyoruz. Bu işi yapmamızın nedeni kışa hazırlık ve hayvanların temiz olması için. Yıkadıktan sonra ilaçlayıp ahıra çekiyoruz” dedi.
Hem sırtında odun taşıp hem de yıkama işinde ailesine yardım eden Kader Can ise “Dün babaannemin ineklerini yıkadık bugün bizimkileri. Normalde bazı yerlerde 56 defa yıkıyorlar inekleri ama biz zaman olmadığı için bir defa yıkayabiliyoruz. İneklerin de temizlenmesi gerekiyor” diye konuştu.
Hayvanlarını iki gün boyunca bebek gibi banyo ettiren Ziynet Can (42) da “Bugün hayvanlarımızın yıkanma günü. Kirlendikleri için senede 2 defa suyla yıkıyoruz. Dedelerimizden, annelerimizin bir geleneği bu iş. Dün 18 tane bugün 4 tane yıkadık. Vücudundaki mikropları temizlemek için yapıyoruz bu işi. Önce odun toplayıp ateş yakıp suyu ısıtıp daha sonra ailecek hep birlikte yıkıyoruz” şeklinde konuştu.

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